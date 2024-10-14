İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2024 Pazartesi / 11 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2706
  • EURO
    37,4809
  • ALTIN
    2932.78
  • BIST100
    8813.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya'dan İsrail'e BM tepkisi! Başbakan Meloni: Kabul edilemez
Dünya

İtalya'dan İsrail'e BM tepkisi! Başbakan Meloni: Kabul edilemez

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, işgalci İsrail Başbakanı Netanyahu'yu telefonla arayarak Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerine yönelik saldırısına 'kabul edilemez' ifadesiyle tepki gösterdi.

DHA14 Ekim 2024 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
İtalya'dan İsrail'e BM tepkisi! Başbakan Meloni: Kabul edilemez
ABONE OL

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerine yönelik saldırı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu aradı.

"KABUL EDİLEMEZ"

İtalyan hükümetinden yapılan açıklamada, "Başbakan Meloni, UNIFIL'in İsrail silahlı kuvvetleri tarafından saldırıya uğramasının kabul edilemez olduğunu tekrarladı ve misyonun bölgesel istikrara katkıda bulunmak amacıyla BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yetkisi doğrultusunda hareket ettiğini anımsattı. UNIFIL personelinin güvenliğinin her zaman garanti altına alınmasının mutlak gerekliliğini belirtti" denildi.

Açıklamada, Meloni'nin, 1701 sayılı BMGK kararının tam olarak uygulanması yoluyla İsrail-Lübnan sınırının istikrara kavuşturulmasına katkıda bulunulabileceği ve yerinden edilen insanların evlerine dönüşünün garanti altına alınabileceği konusunda İtalya'nın taahhüdünü yinelediği de ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.