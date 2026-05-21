  İtalya'dan İsrail'e yaptırım hamlesi! Ben-Gvir için AB'ye resmi başvuru
İtalya'dan İsrail'e yaptırım hamlesi! Ben-Gvir için AB'ye resmi başvuru

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamele iddiaları nedeniyle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında yaptırım uygulanması için resmi girişimde bulundu.

İHA21 Mayıs 2026 Perşembe 15:23 - Güncelleme:
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistlere yönelik kötü muamelesi, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Görüntülerin yayılmasının ardından birçok ülke, diplomatik kanallar üzerinden İsrail'e tepkisini iletmeye başladı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a Ben-Gvir'e yaptırım uygulanması çağrısında bulunduğunu duyurdu. Tajani açıklamasında, "İtalya hükümeti adına bir sonraki AB Dışişleri Bakanları toplantısında Ben-Gvir'e Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kabul edilemez eylemleri, aktivistleri uluslararası sularda yakalaması ve en temel insan haklarını ihlal ederek taciz ve aşağılamaya maruz bırakması nedeniyle yaptırım uygulanmasını Kallas'tan resmen talep ettim" dedi.

POLONYA, BEN-GVİR'İN ÜLKEYE GİRİŞİNİ YASAKLAMAYA HAZIRLANIYOR

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maciej Wewior ise yaptığı açıklamada, 2 Polonya vatandaşının alıkonduğunu aktararak, "Alıkonan vatandaşlarımız ve diğer ülke vatandaşları İsrail'den ayrılacak. Bu çok güzel bir haber. Bakan Sikorski, İçişleri Bakanlığı'ndan Ben-Gvir'in bu eylemleri nedeniyle Polonya topraklarına girişinin yasaklanmasını talep edecek" dedi.

  • Italya Dışişleri Bakanı
  • Küresel Sumud Filosu
  • İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı

