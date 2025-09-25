İtalyan ANSA ajansının haberine göre Crosetto, Küresel Sumud Filosu'na ilişkin aldıkları önlemlere dair parlamenterlere bilgi verdi.

Crosetto, "Bir gemi gönderdik, bir diğeri de yolda, her türlü olasılığa hazır." diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu'na onlarca dron saldırısı düzenlendi Filoda herhangi bir olay yaşanmaması için çalışmaya devam edeceklerini ve ortamın endişe verici olduğunu dile getiren Crosetto, "Vatandaşlarımız, diğer ülkelerin karasularına girerse güvenliklerini garanti edemeyiz." dedi.

Crosetto ayrıca, gemilere yönelik dünkü dron saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında dronlarla saldırı düzenlenmişti.

Donanma gemisi bölgeye yönlendirildi İtalya Savunma Bakanı Crosetto, dün yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, dronlarla yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını ve vatandaşlarına yardım için İtalyan Donanmasına ait bir gemiyi bölgeye gönderdiğini belirtmişti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'ye doğru yolda olan Küresel Sumud Filosu'nu korumak üzere ülkesinin Cartagena Limanı'ndan yarın bir askeri geminin yola çıkacağını duyurmuştu.



Sumud Filosu'na kalkan olacak