İtalya'dan Rus gazına bağımlılığa 'Cezayir' formülü

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cezayir ziyaretinin, enerjide Rusya'ya bağımlılığı azaltıp, kaynakları çeşitlendirerek gaz arzını artırma çabaları kapsamında gerçekleştiği ifade ediliyor.

İtalyan Başbakan Draghi, resmi temaslarda bulunmak üzere 11 Nisan Pazartesi günü Cezayir'e geldi. Draghi, Cezayirli mevkidaşı Eymen bin Abdurrahman tarafından Huari Bumedyen Havaalanı'nda karşılandı.

Draghi'nin Cezayir ziyaretine İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Enerji Bakanı Roberto Cingolani ve İtalyan enerji şirketi ENI'nın CEO'su Claudio Descalzi de eşlik etti.

İtalyan Başbakan'ın ziyareti Roma'ya doğal gaz tedarikini artırma, gaz fiyatlarını küresel piyasalara göre gözden geçirmeyi içeren bir anlaşmanın imzalanması ve İtalya'nın birçok sektörde yatırım sözü ile sonuçlandı.

Bu ziyaret, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısının ardından Roma'nın Moskova'ya bağımlılığı azaltıp, kaynakları çeşitlendirerek gaz arzını artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Rusya, İtalya'nın en büyük gaz tedarikçisi ve toplam ithalatın yüzde 40'ını sağlıyor. Rusya'yı Trans-Akdeniz Boru Hattı yoluyla yaklaşık 21 milyar metreküp gaz tedarik eden Cezayir izliyor.

Avrupa'da, Rusya'nın kendisine uygulanan yaptırımlara misilleme olarak gaz boru hatlarını kapatabileceği endişesi artıyor ve bu kıtanın ekonomisi üzerinde yıkıcı etkileri olacak bir tehdit olarak yorumlanıyor.

- CEZAYİR'DEN İTALYA'YA GAZ TEDARİKİ 9 MİLYAR METREKÜP ARTIRILDI

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile yapılan görüşmelerin ardından ENI ve Sonatrach arasında İtalya'ya doğal gaz ihracatını artırma anlaşması imzalandı.

İtalyan enerji firması ENI'den yapılan açıklamada anlaşmayla Cezayir'den İtalya'ya doğal gaz taşınan Transmed boru hattının kapasitesinden yararlanarak, 2023-2024'te yılda 9 milyar metreküpe kadar kademeli olarak doğal gaz sevkiyatının artırılacağı kaydedildi.

- KÜRESEL PİYASA VERİLERİNE GÖRE GAZ FİYATLARI

Aynı kapsamda Sonatrach, ENI ile İtalya'ya ek miktarlarda gaz pompalamak için imzalanan yeni anlaşmanın, fiyatların 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin piyasa verilerine göre gözden geçirilmesine izin verdiğini açıkladı.

Sonatrach, İtalyan tarafla gerçekleştirilen imza sürecinin ardından yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın iki şirketin, fiyat incelemesine ilişkin sözleşme şartlarına uygun olarak, 2022-2023 yılı piyasa verileri doğrultusunda doğal gaz satış fiyat seviyelerini belirlemesine olanak tanıyacağını kaydetti.

Açıklamada, Cezayir ve İtalyan şirketleri arasındaki gaz pazarlama sözleşmelerinin fiyatlarına ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach 2019'da da İtalyan enerji şirketi ENI ile gaz tedarik sözleşmesini 10 yıl süreyle yenilemişti.

- BİRÇOK SEKTÖRDE YATIRIMLAR ARTTI

İtalya Başbakanı Draghi, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile yürüttüğü görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamada, ülkesinin, güneş enerjisi ve yeşil hidrojen gibi temiz enerji sektörlerinde daha fazla yatırım yapacağını söyledi.

Draghi, 18-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 4. Üst Düzey İkili Zirve ile Cezayir ve Roma arasındaki yatırım dosyalarının ve ortaklığın daha da güçlendirileceğine dikkati çekti.

İtalyan Başbakan ayrıca, Cezayir Cumhurbaşkanı ile mayıs ayının sonunda İtalya'ya resmi ziyareti sırasında görüşeceklerini aktardı.

Ülkesinin Cezayir Büyükelçiliğinde, İtalyan toplumu ve iş insanlarıyla yaptığı görüşmede, Roma'nın sadece enerji sektöründe değil birçok alanda da yatırım yapacağı bilgisini veren Başbakan Draghi, İtalya'nın Cezayir'de helikopter ve gemi imalatı sektörlerine yatırım yapmayı; buğday üretimini ve gıda sanayilerindeki seviyeyi artırmayı planladığını açıkladı.

Draghi'ye göre, bu düzeyde bir iş birliği İtalyan ve Cezayirli tarafların her zaman hayaliydi.

- CEZAYİR GAZ TEDARİKİNDE ETKİN ÜLKE

Cezayir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Profesör Tevfik Bukaide, AA muhabirine İtalyan Başbakan'ın ziyaretini ve Cezayir'in enerji konusundaki tutumunu değerlendirdi.

Bukaide, medya tarafından sıklıkla gündeme getirilen Cezayir'in bu adımının, Rusya ile olan ilişkilerin doğasıyla çeliştiği şeklindeki siyasi açmazın üstesinden gelindiğini ifade etti.

Cezayirli akademisyen, "Cezayir'in sadece geleneksel ortaklara ek gaz tedarik etme ve bu hassas süreçte yeni pazarlar elde etmek için çabalama hakkına sahip olduğu gerekçesiyle bu tutumunu, Rusya'nın anlayışla karşıladığını" savundu.

Özgür gaz satışı noktasında ülkesinin bir yanlışı olmadığını dile getiren Bukaide, şunları aktardı:

"Cezayir'in, Rus tarafıyla yaptığı görüşmeler ve istişareler sırasında pozisyonunu iyi bir şekilde netleştirdiğine eminim. Gaz arzındaki artışın bir anlam ifade etmediğinden de eminim. Cezayir'in tutumu, iki ülke arasındaki ilişkilere aykırı bir durum ve düşmanca bir eylem anlamına gelmiyor."

Bukaide, Mario Draghi'nin Cezayir ziyaretinin iki taraf için de başarılı olduğunu, ülkesinin gelecek yıllarda İtalya'nın en büyük gaz tedarikçisi olabileceğini sözlerine ekledi.