İtalya'dan Rusya'ya sert tepki: Saldırılar barış teşvikleriyle çelişiyor

Başbakan Meloni, yaptığı yazılı açıklamada, Hristiyan aleminin bugün Paskalya Yortusu öncesindeki Palmiye Pazarı bayramını kutladığına işaret ederek, "Palmiye Pazarı gününde, Sumi'de bir başka korkunç ve alçak Rus saldırısı gerçekleşti. Ne yazık ki yeniden aralarında çocukların da bulunduğu masum siviller hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Meloni, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu kabul edilemez şiddet eylemlerini şiddetle kınıyorum. Bu saldırılar, (ABD) Başkan (Donald) Trump tarafından teşvik edilen ve İtalya'nın Avrupa ve diğer uluslararası ortaklarla birlikte kararlılıkla desteklediği gerçek bir barış çabasıyla tamamen çelişmektedir. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Ukrayna halkına en içten taziyelerimi iletiyorum. Bu barbarlığı durdurmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı bildirilmişti.