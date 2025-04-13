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Dünya

İtalya'dan Rusya'ya sert tepki: Saldırılar barış teşvikleriyle çelişiyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rusya tarafından Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlenen ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan balistik füze saldırısını şiddetle kınadı. Meloni, 'Rusya'nın Ukrayna'ya sürdürdüğü saldırılar, barış teşvikleriyle çelişiyor' dedi.

AA13 Nisan 2025 Pazar 18:59 - Güncelleme:
İtalya'dan Rusya'ya sert tepki: Saldırılar barış teşvikleriyle çelişiyor
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Başbakan Meloni, yaptığı yazılı açıklamada, Hristiyan aleminin bugün Paskalya Yortusu öncesindeki Palmiye Pazarı bayramını kutladığına işaret ederek, "Palmiye Pazarı gününde, Sumi'de bir başka korkunç ve alçak Rus saldırısı gerçekleşti. Ne yazık ki yeniden aralarında çocukların da bulunduğu masum siviller hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Meloni, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu kabul edilemez şiddet eylemlerini şiddetle kınıyorum. Bu saldırılar, (ABD) Başkan (Donald) Trump tarafından teşvik edilen ve İtalya'nın Avrupa ve diğer uluslararası ortaklarla birlikte kararlılıkla desteklediği gerçek bir barış çabasıyla tamamen çelişmektedir. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Ukrayna halkına en içten taziyelerimi iletiyorum. Bu barbarlığı durdurmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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