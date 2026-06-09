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Dünya

İtalya'dan Sumud Filosu baskını davası... Soruşturmaya Ben-Gvir de dahil edildi

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'de düzenlediği saldırıya ilişkin Roma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya, alıkonulan aktivistlerle alay ettiği video nedeniyle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de şüpheli olarak eklendi. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani ise AB'den Ben-Gvir'e yaptırım uygulanmasını talep etti.

AA9 Haziran 2026 Salı 00:55 - Güncelleme:
İtalya'dan Sumud Filosu baskını davası... Soruşturmaya Ben-Gvir de dahil edildi
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İtalya'daki yargı süreci, İsrail'in en tartışmalı isimlerinden birini doğrudan hedef aldı. Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırı soruşturmasına İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i de şüpheli olarak dahil etti. Aşdod Limanı'nda elleri bağlı aktivistlerle alay eden Ben-Gvir'in paylaştığı video, soruşturmanın seyrini değiştiren kritik delil olarak öne çıktı.

ROMA BAŞSAVCILIĞI BEN-GVİR'İ SORUŞTURMAYA DAHİL ETTİ

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'nun 2026 Bahar Misyonu'na ilki 29 Nisan, ikincisi de 18-19 Mayıs'ta olmak üzere gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin halihazırda Roma Cumhuriyet Başsavcılığının işkence, insan kaçırma ve alıkoyma suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, savcılık, söz konusu soruşturmaya, İsrailli bakan Ben-Gvir'i, geçen mayıs ayında Aşdod Limanı'nda diz çökmüş ve elleri arkadan bağlanmış halde bulunan aktivistlerle alay ettiği bir video üzerinden soruşturmaya dahil etti.

FİLO SÖZCÜSÜ DELİA'DAN KARARA DESTEK AÇIKLAMASI

Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia, Ben-Gvir'in soruşturmaya dahil edilmesine dair yaptığı açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in şüpheli olarak soruşturma dosyasına dahil edilmesinden memnunuz. O videodaki tavrı ve aktivistlere yönelik davranışları nedeniyle hakkında soruşturma yürütülmesi son derece yerindedir. Ben-Gvir'in, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin bir bakanı olduğunu ve bu hükümetin temsil ettiği sistemin bir parçası olduğunu unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

TAJANİ'DEN AB'YE BEN-GVİR İÇİN YAPTIRIM TALEBİ

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de 20 Mayıs'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ne (AB), İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yönelik yaptırımlar uygulanması talebinde bulunduğunu bildirmişti.

BEN-GVİR'İN "İŞTE BÖYLE YAPMAK GEREKİYOR" SÖZÜ KAMERADA

Ben-Gvir, X'teki hesabından 19 Mayıs'ta, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

  • Ben-Gvir soruşturma
  • Küresel Sumud Filosu
  • Roma Başsavcılığı
  • İsrail aktivist saldırısı
  • Itamar Ben-Gvir

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