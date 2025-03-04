İtalya'dan Suriye hamlesi! 4,5 milyon avro tahsis edildi

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin 10 Ocak'ta Şam'a yaptığı ziyarete işaret edilerek, "Bakan Tajani'nin ziyaret sırasında duyurduğu Suriye'ye yönelik insani yardım çerçevesinde, acil yardım girişimleri için 4,5 milyon avro tahsis edildi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Bu yardımlar, en acil ve öncelikli ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmiştir. Hastane ve sağlık sektöründe insani yardım faaliyetlerinin desteklenmesi, kritik altyapıların (su ve sağlık) iyileştirilmesi ve gıda tedarik zincirlerinin dayanıklılığının artırılması gibi alanlarda, halkın en savunmasız kesimlerine destek sağlanması amaçlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, bu girişimin, Brindisi'deki BM İnsani Yardım Deposu'ndan (UNHRD) ocak ayı sonunda yola çıkan ve şu anda dağıtım aşamasında olan ilaç ve tıbbi malzeme içeren ilk insani yardım sevkiyatına ek olarak gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.