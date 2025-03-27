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Dünya

İtalya'dan Suriye'ye yardım

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'deki insani projeleri finanse etmeye ve altyapıyı yeniden inşa etmeye destek olmak için yaklaşık 68 milyon euro yardım ayırdıklarını belirtti.

IHA27 Mart 2025 Perşembe 13:30 - Güncelleme:
İtalya'dan Suriye'ye yardım
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Avrupalı ülkelerin Esad rejiminin ardından Suriye'ye yardımları devam ediyor. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani parlamentoda yaptığı açıklamada, Şam'daki geçişi desteklemenin çok önemli olduğunu belirtirken, Suriye'deki insani projeleri finanse etmeye ve altyapıyı yeniden inşa etmeye destek olmak için yaklaşık 68 milyon euro yardım ayırdıklarını bildirdi. Tajani, "İlk paket, hastane ve sağlık sektöründe, altyapıda ve gıda tedarik zincirlerinin güçlendirilmesinde insani girişimler için ayrıldı. Yeni iş birliği projeleri önümüzdeki haftalarda başlayacak. Ayrıca, yeniden yapılanmayı hedefleyen bir iş forumu düzenlemeyi de planlıyoruz" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara yönetiminin ülkede İslam hukukunun merkezi bir rol oynamaya devam etmesini öngören anayasa beyannamesini yayımlamasına da değinen Tajani, beyannamenin "olumlu bir adım" olduğunu ve yaptırımların "ilerici ve temkinli" bir şekilde gevşetilmesinin, ekonomik toparlanmayı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

AB ülkeleri, Suriye'ye yönelik bir dizi yaptırımı askıya almıştı

AB ülkeleri, enerji, bankacılık, ulaşım ve yeniden yapılanma ile ilgili kısıtlamalar da dahil olmak üzere Suriye'ye yönelik bir dizi yaptırımı askıya almıştı. Avrupa Birliği öncülüğünde Mart ayının başlarında düzenlenen bir konferansta ise, Suriye'ye geçişin zorluklarıyla başa çıkabilmeleri için 5,8 milyar euro yardım taahhüt edilmişti.

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