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Dünya

İtalya'dan Ukrayna mesajı: Kuzey Kore askerlerinin varlığı iyiye işaret değil

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e destek için gönderdikleri silahların sadece Ukrayna topraklarında kullanılabileceğini ve bu tutumlarında değişiklik olmadığını söyledi.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 17:57 - Güncelleme:
İtalya'dan Ukrayna mesajı: Kuzey Kore askerlerinin varlığı iyiye işaret değil
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Tajani, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın oturum aralarında İtalyan basın mensuplarına uluslararası ve AB gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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ABD yönetiminin, Ukrayna'ya uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği hatırlatılan ve İtalya'nın tutumu sorulan Tajani, "Ukrayna'nın silah kullanımına ilişkin tutumumuz değişmedi. Bunlar yalnızca Ukrayna topraklarında kullanılabilir." dedi.

"KUZEY KORE ASKERLERİNİN VARLIĞI İYİYE İŞARET DEĞİL"

Tajani, Rusya-Ukrayna Savaşı'na çözüm için geniş katılımlı konferans istediklerini dile getirerek, "Biz, Rusların, Çinlilerin, Hintlerin ve Brezilyalıların katılımıyla barış konferansından yanayız ve umarım Pekin, Moskova'nın bu anlamsız savaşa son verilmesi gerektiğini anlamasında olumlu rol oynayabilir. Elbette, Kuzey Kore askerlerinin (Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki) varlığı iyiye işaret değil." diye konuştu.

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İtalyan Bakan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesine ilişkin de "(Bu telefon görüşmesinin) Büyük bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bence NATO'ya üye tüm ülkelerin ve muhatapların ortak ve uyumlu karar alması doğru olacaktır, bu yüzden barış konferansına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

"DİYALOĞU KESMEYİ DÜŞÜNMEK İŞE YARAMAZ"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in İsrail konusundaki teklifine de bakacaklarını belirten Tajani, "Ancak İsrail ile diyaloğu boykot etmenin hiçbir anlamı yok. Barış için çalışmak istiyorsanız İsrail'le konuşmadan edemezsiniz. İsrail'e Lübnan ve Gazze'de ateşkes sağlanması gerektiğini söylemek başka bir şeydir ancak diyaloğu kesmeyi düşünmek işe yaramaz." şeklinde konuştu.

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Tajani, yeni AB Komisyonunun göreve başlamasında gecikmenin, yarım milyar AB vatandaşı için çok ciddi bir hata olacağına işaret etti. Tajani, İtalya'nın AB Komisyonunda başkan yardımcılığı pozisyonu için aday gösterdiği ve adı üzerinde birtakım tartışmalar olan Raffaele Fitto'nun hem komisyon üyesi hem de başkan yardımcılığı için gerekli tüm özellikleri taşıdığını savundu.

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