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Dünya

İtalyan Alpleri'nde kaybolmuşlardı! Bir dağcının cesedine ulaşıldı

İtalyan Alpleri'nde 1 Ocak'tan beri haber alınamayan 2 İngiliz dağcıdan birinin cesedine ulaşıldı.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 17:29 - Güncelleme:
İtalyan Alpleri'nde kaybolmuşlardı! Bir dağcının cesedine ulaşıldı
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İtalya'nın Alpler Kurtarma Servisi, Trento yakınlarındaki Adamello Dağları'nda yolculuğa çıkan ve 1 Ocak'tan beri haber alınamayan İngiliz dağcılar Aziz Ziriat ve Sam Harris'e ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, telefon kayıtları kullanılarak dağcılardan birinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

CESEDİN HANGİ DAĞCIYA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLEMEDİ

Diğer dağcı için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, çalışmaların olumsuz hava koşulları sebebiyle zorlaştığı da kaydedildi.

Ekiplerin bulduğu cesedin hangi dağcıya ait olduğu henüz tespit edilemedi.

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