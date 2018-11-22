İtalyan mafyasına villa operasyonu

İtalya’nın başkenti Roma’nın güneyindeki Quadraro semtinde 600 polisle, Casamonica suç örgütüne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Casamonica grubuna ait kaçak konutlara düzenlenen operasyonda 8 villaya el konulurken, yapılardan yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu belirtildi.

SALVİNİ DE KATILDI

El koyulan villalardan çıkarılanlar arasında freskli tavan süslemeleri, altından hayvan heykelleri gibi detaylar dikkat çekerken, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de baskınları yerinde takip etti. Operasyonun ardından açıklama yapan Salvini “Suçluların sefa günleri bitti” derken, Raggi ise kentte organize suçun sembolü olan villaların yıkılacağını duyurdu. Uyuşturucu kaçakçılığı, tefecilik, fuhuş, soygun gibi faaliyetlerde bulunan Casamonica klanının, Roma’nın özellikle güney doğusu bölgelerinde yıllardır etki sahibi olduğu biliniyor.