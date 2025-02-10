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Dünya

İtalya'nın en büyük mafya oluşumu 'Camorra'ya dev operasyon: Çok sayıda gözaltı

İtalya'da en eski ve en tehlikeli mafya oluşumlarından biri olarak bilinen organize suç örgütü 'Camorra'nın, 'Ferretti' ve 'Cipolletta' adlı iki klanına operasyon düzenlendi. Bu kapsamda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 22:02 - Güncelleme:
İtalya'nın en büyük mafya oluşumu 'Camorra'ya dev operasyon: Çok sayıda gözaltı
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, Napoli yakınlarındaki Pomigliano d'Arco'da İtalyan Jandarması, Campania Bölgesi'ndeki suç örgütü Camorra'nın birbirine rakip "Ferretti" ve "Cipolletta" adlı iki klanına operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 27 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 4'ünün ev hapsinde tutulduğu bildirildi.

Gözaltına alınanlara mafya tarzı suç örgütü kurma, haraç alma, ateşli silahlarla kamuya yönelik tehdit, kundaklama, cinayete teşebbüs, uyuşturucu kaçakçılığı amacıyla suç örgütü kurma, tefecilik ve adam kaçırma gibi suçlamalar yöneltildi.

Basındaki haberlerde, soruşturmayı yürüten savcıların, bu iki klanın yerel uyuşturucu pazarını kontrol ettiğinden şüphelendiği ve kundaklama ile cinayete teşebbüs gibi suçlardan sorumlu olduklarına inandığı ifade edildi.

Camorra, İtalya'da en eski ve en tehlikeli mafya oluşumlarından biri olarak biliniyor.

  • italya
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