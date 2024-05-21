İtalyanlar AKINCI'ya hayran kaldı: Türkiye, rejimin sınırlarını gözler önüne seriyor

Türkiye'nin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği ve helikopter enkazının tespit edilmesini sağlayan Akıncı İHA'nın oynadığı rol, İtalyan basınında da yankı buldu.

Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera'da "Türk yardımı, rejimin sınırlarını gözler önüne seriyor" başlığıyla çıkan yazıda, "Akıncı, düşman hatlarının gerisine gözetleme yapmak üzere gönderilen Osmanlı savaşçıları için kullanılan kelimedir. Ancak aynı zamanda, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ulaşılması çok zor bir alanda düşen helikopterinin enkazını tespit etmek konusunda önemli rol oynayan Türk İHA'sının modelinin de adı." ifadeleri kullanıldı.

Ankara'nın gece koşullarında da "görebilme" kapasitesine sahip aracını hemen teklif ettiği aktarılan yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Tahran, bir süre tereddüt ettikten sonra kabul etti. Batman'daki üsten havalanan İHA, 7 saatten fazla süren bu önemli misyonu gerçekleştirdi. İHA'nın uçuşunu Twitter üzerinden izlemek mümkündü çünkü Flightradar24 üzerinde takip açık bırakıldı. İHA'yı uzaktan komuta eden pilot, hava aracının vatana geri dönüşü sırasında Türk hilalini çizecek şekilde bir rota izledi."

Haberde İran'ın kabiliyetlerine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Uzun menzilli füzeler fırlatabilen ve bir nükleer program geliştirebilen ancak liderinin kullanımına eski model bir Bell helikopteri veren İslam Cumhuriyeti'nin imkanlarının durumuna ilişkin soru işaretleri tamamen uzaklaştırılamadı. Ayrıca acil durum ortaya çıktığında ve yardım ekipleri kesin verilere ulaşmakta zorluk yaşadığında mollalar, dayanışma göstermekten ama aynı zamanda kendi teknolojisinin kapasitesinin altını çizmekten büyük memnuniyet duyan bir başka ülkeye başvurmak zorunda kaldılar. Türkiye, Afrika'dan Ukrayna'ya kadar pek çok savaş alanında kullanılan buna benzer hava araçlarını çok sayıda devlete satarak bu sektörde çoktan adını duyurmuştu. Şimdi yeni bir başarı daha geldi."

Corriere della Sera, sosyal medya hesaplarından da Akıncı İHA'nın arama faaliyetlerinden paylaştığı görüntüleri takipçilerine aktarmıştı.

İtalyan AGI ajansı da konuyla ilgili haberinde, "Facianın yaşandığı alanı Türkiye'nin gönderdiği bir İHA tespit etti. Isı kaynağını belirleyen İHA, bu şekilde yardım ekiplerinin helikopterin yerini tespit etmelerine imkan sağladı ancak helikopterden hiçbir hayat belirtisi gelmiyordu." ifadelerini kullandı.

- HELİKOPTER KAZASI VE SONRASI

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı İHA görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran Anayasası'na göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.