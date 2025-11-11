İSTANBUL 19°C / 13°C
ITC başkanından Türkmenlere sandık çağrısı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkmenleri oy kullanmaları için sandık başına çağırdı.

AA11 Kasım 2025 Salı 16:35 - Güncelleme:
Oyunu Kerkük kentinde kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Ağa, seçimleri "demokrasi şöleni" şeklinde niteledi.

Kerkük başta olmak üzere Irak genelinde Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerde halkı sandık başına davet eden Ağa, Türkmenlerin Mecliste gerçek anlamda temsil edilmesi için bunun önemli olduğunu vurguladı.

Tek bir oyun dahi önemli olduğunu söyleyen Ağa, hiç kimsenin bir oyu küçümsememesi gerektiğini kaydetti.

Kerkük'te dün yaşanan şiddet olaylarına atıfta bulunan Ağa, sükunet ve güvenlik güçlerine görevlerini yerine getirme çağrısı yaptı.

Ülke genelinde yaklaşık 21 milyon seçmenin sandık başına giderek oyunu kullanacağı seçimlerde 329 sandalyeli Meclis için 7 bin 744 aday yarışıyor.

Kerkük kentinden biri Hristiyan kotasından olmak üzere 13 milletvekili seçimler sonucu Irak Meclisine girebilecek.

Kentte 5 koalisyon, 9 siyasi parti ve 7 bağımsız aday olmak üzere 252 aday yarışıyor.
Yüksek Seçim Komiserliği, seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklayacağını duyurmuştu.

