ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Senato Bankacılık Komitesi önünde senatörlerin ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki yönetimin ekonomi politikalarına ilişkin sorularını cevapladı.

ABD'nin İran üzerinde baskı kurabilmek üzere daha fazla ne yapabileceği yönünde bir soruya cevap veren Bessent, "Hazine Bakanlığı olarak yapabileceğimiz ve yaptığımız şey, ülkede bir dolar kıtlığı oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

HALKI SOKAĞA DÖKTÜK

Bu stratejinin İran'a karşı uygulandığını vurgulayan Bessent, "Bu süreç aralık ayında İran'daki en büyük bankaların birinin çökmesiyle hızlı ve çarpıcı bir doruk noktasında ulaştı. Bankaya hücum yaşandı. Ardından Merkez Bankası para basmak zorunda kaldı ve İran para birimi serbest düşüşe geçti. Enflasyon patladı ve bunun sonucunda İran halkını sokaklarda gördük" dedi.

GEMİYİ TERK EDİYORLAR

Bessent, "İran'ın tüm partnerlerini izlemeye devam edeceğiz. İyi haber, İranlı liderlerin ülkeden çılgınca para transfer ettikleri ve bunu açıkça görüyoruz. Yani fareler gemiyi terk ediyor ve bu, sonun yakın olabileceğini bildiklerinin işareti" şeklinde konuştu.

İran'da 28 Aralık 2025'te başlayan protestolarda, 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti.