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Dünya

İtiraf ettiler: Biz Türkiye ile boy ölçüşemeyiz

Yunan medyasında Türkiye ile ilgili haber ve analizlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Yunan SLpress internet sitesinde yayımlanan 'Yunanistan neden Türkiye ile boy ölçüşemez?' başlıklı haber de bunlardan biri. Haberde Yunan ekonomisinin Türk ekonomisinin gerisinde kaldığı vurgulandı. Makalede, “Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 905 milyar dolar iken, Yunanistan'ın 223 milyar dolar” karşılaştırması yapıldı. İki ülkenin ekonomisi arasındaki büyük farka dikkat çekilen makalede, “Zaman Türkiye'nin lehine işliyor” denildi.

TRT Haber26 Mayıs 2023 Cuma 15:25 - Güncelleme:
İtiraf ettiler: Biz Türkiye ile boy ölçüşemeyiz
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Yunan medyasının Türkiye'ye olan ilgisi devam ediyor.

Bu kez Türk ekonomisi, Yunan ekonomisiyle karşılaştırıldı. SLpress isimli internet sitesinde "Yunanistan neden Türkiye ile boy ölçüşemez?" başlıklı bir makale yer aldı.

Türk ekonomisinin mali verilerine yer verildi.

İTİRAF ETTİLER: BİZ TÜRKİYE İLE BOY ÖLÇÜŞEMEYİZ

Makalede, "Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 905 milyar dolar iken, Yunanistan'ın 223 milyar dolar" karşılaştırması yapıldı.

İki ülkenin ekonomisi arasındaki büyük farka dikkat çekilen makalede, "Zaman Türkiye'nin lehine işliyor" denildi.

Makalede, "Türkiye sanayi, inşaat, tarımsal üretim, turizm gibi tüm sektörlerde etkileyici ekonomik büyüme göstererek başarılı oldu. Büyük bir güç haline geldi." ifadeleri yer alırken, Türkiye'nin dünyanın en büyük hafif ticari araç üreticisi konumunda olduğu da belirtildi.

Makalede Türkiye'nin pek çok alanda atak yaptığına işaret edildi ve Yunanistan'ın buna seyirci kaldığı yorumu yapıldı.

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