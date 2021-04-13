13 Nisan 2021 Salı 08:42 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 08:42

Fransa'nın Avrupa Bakanı Clement Beaune, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in, sorumluluğun kendi protokol ekibinde olduğu yönündeki açıklamalarına rağmen, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le ilgili protokol tartışmasında Türkiye'yi suçladı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, RTL televizyonuna konuşan Beaune, oturma düzeninin Türkiye'nin kurduğu bir 'tuzak' olduğunu öne sürdü. "Türkiye kötü davrandı" ifadesini kullanan Fransız Bakan, suçun Avrupalılarda aranmaması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Bize karşı kasten yapılmış bir Türk sorunu. Avrupalılar arasında suçu körüklememeliyiz."

MICHEL: UYUYAMIYORUM

Protokol krizinin ardından önce sessizliğe bürünün Michel ise bir süre sonra sorumluluğun kendi protokol ekibinde olduğunu kabul ederek, Türkiye'nin olayda hiçbir sorumluluğu olmadığını açıklamıştı. Michel, sorumluluğu nedeniyle uykusuzluk çektiğini söylemişti. Alman Der Spiegel dergisi, Michel'in daha önce de benzer protokol krizleri yaşadığını hatırlatmış, Fransız L'Opinion gazetesi de "Bu işte esas mağdur Türkiye" yorumunu yapmıştı.

İSTİFA TALEBİNE 3 BİN İMZA

'Sofagate' olarak adlandırılan protokol olayının ardından cinsiyet eşitliği konularında çalışan bazı kadın kuruluşları, Michel'e tepki gösterdi. Kadın hakları kuruluşları, Michel'in 'büyük hata yaptığını' belirterek, von der Leyen'in şahsında bütün kadınların küçük düşürüldüğünü belirtti. Michel'in istifa etmesi talebiyle hazırlanan mektuba, 3 binden fazla kişi imza attı. Kampanya bugün sona erecek ve Michel'e gönderilecek olan dilekçenin bir kopyası da von der Leyen'e iletilecek.