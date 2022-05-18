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Dünya

İtiraz dünya basınında: Türkiye'ye askeri ambargo kalkabilir

The Times gazetesi İsveç'in Türkiye'ye yönelik askeri ambargoyu kaldırabileceğini yazdı.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 08:53 - Güncelleme:
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Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına itirazı uluslararası medyada ilk sayfadan verildi.

Wall Street Journal gazetesi, 'Finlandiya, İsveç NATO'ya girmeyi planlarken, Türkiye taleplerini açıkça belirtiyor' başlığını kullandı.

İki İskandinav ülkesinden heyetlerin Ankara'da Türkiye'nin endişelerini görüşeceğini yazan Washington Post, Türkiye'den gelen yorumun bazı Avrupalı liderler ve diplomatlar için sürpriz olduğunu yazdı.

İKİ TEKLİFLE GELEBİLİRLER

The Times ise İsveç'in masaya getirebileceği iki teklifi yazdı.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin önünde ciddi bir engel olduğunu kaydeden The Times, Ankara'yı ziyaret edecek diplomatların 2019'da başlayan silah ambargosunun kaldırılması ve "PKK'ya karşı çetin önlemlerin alınmasını" teklif edebileceğini yazdı.

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