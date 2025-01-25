Azerbaycan, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Seyit Cafer Meryan'ı, İran hükümetine yakın basın kuruluşlarında Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e karşı yürütülen karalama kampanyası nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Meryan bakanlığa çağrıldı.

Meryan'a, İran'da hükümete yakın basın kuruluşlarında son dönemde Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e karşı yürütülen karalama kampanyasına Bakü'nün itirazı iletildi.

Daha önce Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan İran lideri Ali Hamaney'in Erdebil Temsilcisi Hasan Ameli'nin özür dilemesi yerine, Ameli'ye destek kampanyası yürütüldüğü, Kazvin imamı da dahil olmak üzere çok sayıda din adamının Azerbaycan karşıtı faaliyetlerde bulunmasının kabul edilemez olduğu Meryan'a aktarıldı.

Meryan'a, bu tür adımların iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermeyi amaçladığı ve bunların önlenmesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu gelişmelerden üzüntü duyduğunu ifade eden Meryan, konuyu ülkesinin yetkili makamlarına ileteceğini ifade etti.

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