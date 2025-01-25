İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2025 Cumartesi / 26 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtiraz iletildi! Azerbaycan ve İran arasında gerilim
Dünya

İtiraz iletildi! Azerbaycan ve İran arasında gerilim

Azerbaycan, İran hükümetine yakın basın kuruluşlarında ülkelerine ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e karşı yürütülen karalama kampanyası nedeniyle İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 11:43 - Güncelleme:
İtiraz iletildi! Azerbaycan ve İran arasında gerilim
ABONE OL

Azerbaycan, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Seyit Cafer Meryan'ı, İran hükümetine yakın basın kuruluşlarında Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e karşı yürütülen karalama kampanyası nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Meryan bakanlığa çağrıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Meryan'a, İran'da hükümete yakın basın kuruluşlarında son dönemde Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e karşı yürütülen karalama kampanyasına Bakü'nün itirazı iletildi.

Daha önce Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan İran lideri Ali Hamaney'in Erdebil Temsilcisi Hasan Ameli'nin özür dilemesi yerine, Ameli'ye destek kampanyası yürütüldüğü, Kazvin imamı da dahil olmak üzere çok sayıda din adamının Azerbaycan karşıtı faaliyetlerde bulunmasının kabul edilemez olduğu Meryan'a aktarıldı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan

Meryan'a, bu tür adımların iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermeyi amaçladığı ve bunların önlenmesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu gelişmelerden üzüntü duyduğunu ifade eden Meryan, konuyu ülkesinin yetkili makamlarına ileteceğini ifade etti.

New York'ta imzalar atıldı

Kardeş ülkeye Suriye'de büyükelçilik desteği! Fidan: Elimizden geleni yapacağız

Suriye lideri Şara: Türkiye'den destek isteyebiliriz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.