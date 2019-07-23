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Ivanka Trump´ın 'Birleşik Krallık' hatası sosyal medyada olay oldu

Ivanka Trump Boris Johnson'ın başbakanlığını tebrik ettiği mesajında Birleşik Krallık'ı yanlış yazdı.

  • DHA
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ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Twitter hesabından İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson için tebrik mesajı yayınladı. Mesajında United Kingdom (Birleşik Krallık) yerine United Kingston yazan Trump, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
 
TRUMP DA BENZER HATA YAPMIŞTI
 
Haziran ayında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Prince of Wales yerine Prince of Whales (Balinalar Prensi) yazmıştı.  
 
Trump sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Her gün 'yabancı hükümetlerle' buluşup konuşuyorum. Daha yeni İngiltere Kraliçesi (Birleşik Krallık), `Balinalar Prensi´, İrlanda Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Ve 'her şey' hakkında konuştuk." ifadelerini kullandı.
 

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