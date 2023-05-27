Ivica Dacic'ten 'Kosova' açıklaması: Hazırlanmıyoruz

Dacic, Sırbistan Radyo ve Televizyonuna (RTS) yaptığı açıklamada, Kosova'daki Sırpları korumayı sürdüreceklerini ve müdahale etmeye sebebiyet verecek bir durumun olmayacağını umduklarını söyledi.

Kosova'nın kuzeyindeki Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde yapılan seçimlere Sırpların büyük çoğunluğunun katılmadığını ifade eden Dacic, bu durumun büyük sorunlar getirebileceğini söylediklerini dile getirdi.

Dacic, "Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin kriz oluşturduğunu" savunarak, "Biz çatışmalardan yana değiliz. Biz, tüm sorunlar için barışçıl bir çözümden yanayız ancak herkes bilmeli ki tüm Sırbistan, Kosova'daki halkımızın arkasındadır. Kosova'ya müdahale etmeye hazırlandığımız için değil tüm senaryolara hazırlıklı olduğumuz için (Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar) Vucic, orduya 'Hazır ol!' emri verdi." ifadelerini kullandı.

KOSOVALI SIRPLAR İLE GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ile güvenlik güçleri arasında dün arbede yaşanmıştı.

Kosova polisinden yapılan açıklamada, ilgili belediyelerde 23 Nisan'daki yerel seçimleri kazanarak görevlerine başlayan belediye başkanlarına, resmi binalara girişlerinde yardım etmeleri için güvenlik güçlerinin görevlendirildiği bildirilmişti.

Açıklamada, Kosovalı Sırpların polisin görevlendirilmesine karşı çıkarak belediye binalarının önünde toplanması sonucu başlayan olaylarda 5 polisin hafif yaralandığı ve 4 ekip aracının zarar gördüğü duyurulmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in orduya "Hazır ol!" emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına hareket ettiği belirtilmişti.

Ayrıca bugün Sırbistan Ulusal Güvenlik Konseyi oturumunun ardından Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, oturumda Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olaylar dolayısıyla Sırbistan ordusunun bir sonraki emre kadar teyakkuzda kalmasına karar verildiği bildirilmişti.

SIRBİSTAN-KOSOVA İLİŞKİLERİ

Kosova, 117 ülke tarafından "bağımsız devlet" olarak tanınmasına rağmen kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere üye olamaması nedeniyle "Avrupa'nın donmuş ihtilaf bölgeleri"nden biri şeklinde nitelendiriliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

