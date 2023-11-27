İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2023 Pazartesi / 15 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8947
  • EURO
    31,6625
  • ALTIN
    1870.19
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İyi haber geldi! Türk denizcilerin bulunduğu gemi kurtarıldı
Dünya

İyi haber geldi! Türk denizcilerin bulunduğu gemi kurtarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk denizcileri Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel'in görev yaptığı Central Park isimli kimyasal tankerin 15 saat sonra kurtarıldığını açıkladı.

IHA27 Kasım 2023 Pazartesi 07:53 - Güncelleme:
İyi haber geldi! Türk denizcilerin bulunduğu gemi kurtarıldı
ABONE OL

Denizcilik Genel Müdürlüğü dün akşam saatlerinde Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tankerin, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir halinde iken sabah saatlerinden beri iletişim kurulamadığını ve kaçırıldığı değerlendirildiğini açıklamıştı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk denizciler Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel'in görev yaptığı geminin 15 saat sonra kurtarıldığını açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aden Körfezi'nde iletişim sağlanamayan Liberya bayraklı Central Park tankerinin, şirketi ve Türk mürettebatı ile Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) tarafından görüşme sağlanmış olup geminin 15 saat alıkonması sonrası kurtarıldığı ve tüm personelin iyi olduğu öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

  • Türk denizci
  • aden
  • Denizcilik Genel Müdürlüğü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.