İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2023 Çarşamba / 10 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8187
  • EURO
    31,4007
  • ALTIN
    1852.09
  • BIST100
    8046.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İYİ Parti'de ortalık yangın yeri! Dikbayır'dan karşı saldırı... Akşener'den 'susun' talimatı
Dünya

İYİ Parti'de ortalık yangın yeri! Dikbayır'dan karşı saldırı... Akşener'den 'susun' talimatı

İYİ Parti'de 'kayıp 132 milyon' krizinden sonra sular durulmuyor. İddiada adı geçen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır istifadan vazgeçerek karşı saldırıya geçti. Öte yandan Akşener'in partiye ‘susun' talimatı verdiği öğrenildi.

Yeni Şafak22 Kasım 2023 Çarşamba 08:38 - Güncelleme:
İYİ Parti'de ortalık yangın yeri! Dikbayır'dan karşı saldırı... Akşener'den 'susun' talimatı
ABONE OL

İYİ Parti'de kayıp para iddiasında adı geçen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, istifadan vazgeçerek Genel Başkan Meral Akşener'i 'kazanın altına odun atmakla' suçladı.

Partinin eski muhasibi Dikbayır, aleyhinde ortaya atılan Akşener ve aile bireylerinin hesaplarının incelettirilmesi iddialarının araştırılması için İYİ Parti Disiplin Kurulu'na başvurmuş, sonrasında ise kesin ihraç nedeniyle işlem başlatılmıştı.

Gelişmeler üzerine bugün beklenen istifa kararından vazgeçen Dikbayır, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile de Akşener'e yüklendi.

Dikbayır, istifadan vazgeçmesi için "Baktım istifa edersem üstüme kalacak, sonuna kadar mücadele etmeye karar verdim" dedi.

AKŞENER'DEN 'SUSUN' TALİMATI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Öte yandan gelişmeler sonrasında Akşener'in partiye 'susun' talimatı verdiği öğrenildi. Talimata Genel Sekreter Uğur Poyraz gibi bazı isimlerin uymayacağı kaydediliyor.

Poyraz'ın da Ümit Dikbayır gibi hakkındaki iddialara cevap verebileceği ve tartışmalara dahil olabileceği kaydediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.