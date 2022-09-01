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Dünya

İzin çıktı! ABD'den Rusya'yı kızdıracak petrol hamlesi

ABD'nin Teksas eyaletindeki federal mahkeme, Adalet Bakanlığına Rus petrol şirketi PJSC LUKOIL'e ait 45 milyon dolar değerindeki uçağa el koyması için izin verdi.

AA1 Eylül 2022 Perşembe 01:08 - Güncelleme:
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Teksas Güney Bölge Mahkemesinin kararına göre, Adalet Bakanlığı PJSC LUKOIL'e ait Boeing 737-7EM tipi uçağa el koyabilecek.

Kararda, söz konusu uçağın ABD Ticaret Bakanlığının Rusya'ya yönelik yaptırımlarını delerek Rusya'ya seyahat ettiğine işaret edildi.

ABD GÜVENLİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının yıl başında Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yaptırım getirdiği belirtilerek, ABD'nin ulusal güvenliğini ve dış politika çıkarlarını korumak için Rusya'ya ihracat kontrolleri ve lisans zorunlulukları getirildiği kaydedildi.

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