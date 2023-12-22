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Dünya

İzlanda'da yanardağ patlaması nedeniyle tahliye edilenlerin evlerine dönmesine izin verildi

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Grindavik kasabası yakınlarında meydana gelen yanardağ patlamasının ardından kasaba sakinlerinin evlerine dönmesine izin verildiği açıklandı.

AA22 Aralık 2023 Cuma 23:45 - Güncelleme:
İzlanda'da yanardağ patlaması nedeniyle tahliye edilenlerin evlerine dönmesine izin verildi
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Polisin açıklamasında, daha önce tahliye edilen bölge sakinlerinin, işletme sahiplerinin ve çalışanların 23 Aralık itibarıyla kasabaya dönebilecekleri kaydedildi.

İzlanda Üniversitesinde çalışan jeofizik uzmanı Magnus Tumi Gudmunsson, yüzyıllarca biriken basıncın yer kabuğunu büyük bir patlamayla parçalayarak dışarı taştığını belirtti.

Associated Press'e konuşan kasaba sakini, yanardağ patlamasında evinin hasar almadığını ancak komşuları arasında evini kaybedenlerin olduğunu ifade etti.

- Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patlaması

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO) yaptığı açıklamada, 18 Aralık'ta Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağın patladığını kaydetmişti.

İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Vidir Reynisson, ülkede yayın yapan RUV televizyonundaki açıklamasında, magma akışına değinerek, olayın bölge için "büyük bir patlama niteliğinde olduğunu" ifade etmişti.

- Yanardağ patlaması ihtimaline karşı "acil durum" ilan edilmişti

İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmişti.

Yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.

  • Grindavik kasabası
  • Reykjanes Yarımadası
  • yanardağ patlaması

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