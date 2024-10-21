Gazzeli iki küçük kız kardeşin görüntüleri, birçok aktivist ve sosyal medya kullanıcısı tarafından "Bedenlerinden daha büyük yükler taşımak zorunda kalan Gazzeli çocuklar" notuyla paylaşıldı.

Görüntüde yalın ayak ve bitkin haldeki 6-7 yaşlarında bir kız çocuğunun, ayağından yaralı 3 yaşlarındaki kız kardeşini sırtında taşıdığı görülüyor.

Aracıyla oradan geçen bir başka Gazzeli ise yol kenarında yürüyen çocukların yanına yaklaşarak "Nasılsın? Neden kardeşini bu şekilde taşıyorsun? Nereden gelip, nereye gidiyorsun?" diye soruyor.

Kardeşini uzun süredir sırtında taşıdığını söyleyen küçük kız çocuğu, "Elhamdülillah... Kardeşime araç çarptı ve ayağından yaralandı. Onu tedavi için güvenli bir yere götürüyorum." diye karşılık veriyor.

"Kardeşini böyle taşımaktan yorulmadın mı?" sorusuna ise küçük kız, "Yorgunum onu bir saattir taşıyorum, böyle taşıyorum, kendi yürüyemiyor." yanıtını veriyor.

