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Dünya

İzleyenler göz yaşlarını tutamadı... Küçük kız, yaralı kardeşini sırtında taşıdı

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nde küçük bir kız çocuğu, yaralı kız kardeşini tedavi için güvenli bir yere götürebilmek amacıyla yalın ayak ve bitkin halde uzun süre sırtında taşıdı.

AA21 Ekim 2024 Pazartesi 21:50 - Güncelleme:
İzleyenler göz yaşlarını tutamadı... Küçük kız, yaralı kardeşini sırtında taşıdı
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Gazzeli iki küçük kız kardeşin görüntüleri, birçok aktivist ve sosyal medya kullanıcısı tarafından "Bedenlerinden daha büyük yükler taşımak zorunda kalan Gazzeli çocuklar" notuyla paylaşıldı.

Görüntüde yalın ayak ve bitkin haldeki 6-7 yaşlarında bir kız çocuğunun, ayağından yaralı 3 yaşlarındaki kız kardeşini sırtında taşıdığı görülüyor.

Aracıyla oradan geçen bir başka Gazzeli ise yol kenarında yürüyen çocukların yanına yaklaşarak "Nasılsın? Neden kardeşini bu şekilde taşıyorsun? Nereden gelip, nereye gidiyorsun?" diye soruyor.

"ONU TEDAVİ İÇİN GÜVENLİ BİR YERE GÖTÜRÜYORUM"

Kardeşini uzun süredir sırtında taşıdığını söyleyen küçük kız çocuğu, "Elhamdülillah... Kardeşime araç çarptı ve ayağından yaralandı. Onu tedavi için güvenli bir yere götürüyorum." diye karşılık veriyor.

"Kardeşini böyle taşımaktan yorulmadın mı?" sorusuna ise küçük kız, "Yorgunum onu bir saattir taşıyorum, böyle taşıyorum, kendi yürüyemiyor." yanıtını veriyor.

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