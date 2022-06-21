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Dünya

İzmir açıklarında 75 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 75 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA21 Haziran 2022 Salı 22:58 - Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise Türk kara sularına itilen 2 can salı içerisindeki 43 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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