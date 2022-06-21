İzmir açıklarında 75 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.



Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.



Çeşme ilçesi açıklarında ise Türk kara sularına itilen 2 can salı içerisindeki 43 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

