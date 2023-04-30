İzmir mitingi Batı'yı panikletti! İngiliz basınından çarpıcı yorum: Rakipleri endişelendiren performans

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği mitingde devasa bir kalabalığa seslendi. Vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği miting hem Türkiye'de hem de yurtdışında büyük ses getirdi.

BATI'YI PANİKLETEN MİTİNG

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için gerçekleştirdiği İzmir mitingi Batı'da da büyük ses getirdi. İngiliz BBC'nin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyasında Türkiye'nin batısında tekrar ortaya çıktı ve gürledi." diyerek öne çıkardığı haberinde dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

MUHALEFETİN KALESİNDE GÜÇLÜ KATILIM

BBC'nin haberinde, İzmir'de büyük bir kalabalığın, güneşin altında saatlerce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediğinin altı çizilirken, muhalefetin kalesindeki mitinge güçlü bir katılım olduğuna da dikkat çekildi.

BBC haberin devamında Erdoğan'ın mitingde 40 dakika boyunca güçlü bir ses tonuyla konuşarak Türkiye'yi sadece kendisinin büyütebileceğini söylediğini kaydetti.

MUHALEFETİ ENDİŞELENDİRECEK PERFORMANS

Söz konusu analizde tarihi kalabalığa vurgu yapılarak "Destekçilerine güven verecek ve rakiplerini endişelendirebilecek hırçın bir performanstı." ifadelerine yer verildi.

