İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2023 Pazar / 10 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4529
  • EURO
    21,4358
  • ALTIN
    1244.75
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İzmir mitingi Batı'yı panikletti! İngiliz basınından çarpıcı yorum: Rakipleri endişelendiren performans
Dünya

İzmir mitingi Batı'yı panikletti! İngiliz basınından çarpıcı yorum: Rakipleri endişelendiren performans

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için İzmir'de gerçekleştirdiği mitinge yoğun katılım Batı'yı korkuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'deki vatandaşlara güçlü bir şekilde seslenişi yurtdışında da büyük yankı uyandırdı. İngiliz basını BBC'nin hazırladığı analiz haberde; Erdoğan'ın dakikalar boyunca güçlü bir ses tonuyla hitap vurgu yaparak, muhalefeti umutsuzluğa düşüren, destekçilerine ise güven veren bir performans sergilediği belirtildi.

30 Nisan 2023 Pazar 02:01 - Güncelleme:
İzmir mitingi Batı'yı panikletti! İngiliz basınından çarpıcı yorum: Rakipleri endişelendiren performans
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği mitingde devasa bir kalabalığa seslendi. Vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği miting hem Türkiye'de hem de yurtdışında büyük ses getirdi.

BATI'YI PANİKLETEN MİTİNG

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için gerçekleştirdiği İzmir mitingi Batı'da da büyük ses getirdi. İngiliz BBC'nin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyasında Türkiye'nin batısında tekrar ortaya çıktı ve gürledi." diyerek öne çıkardığı haberinde dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

MUHALEFETİN KALESİNDE GÜÇLÜ KATILIM

BBC'nin haberinde, İzmir'de büyük bir kalabalığın, güneşin altında saatlerce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediğinin altı çizilirken, muhalefetin kalesindeki mitinge güçlü bir katılım olduğuna da dikkat çekildi.

BBC haberin devamında Erdoğan'ın mitingde 40 dakika boyunca güçlü bir ses tonuyla konuşarak Türkiye'yi sadece kendisinin büyütebileceğini söylediğini kaydetti.

MUHALEFETİ ENDİŞELENDİRECEK PERFORMANS

Söz konusu analizde tarihi kalabalığa vurgu yapılarak "Destekçilerine güven verecek ve rakiplerini endişelendirebilecek hırçın bir performanstı." ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.