İzmir mitingi Batı'yı panikletti! İngiliz basınından çarpıcı yorum: Rakipleri endişelendiren performans

BATI'YI PANİKLETEN MİTİNG
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için gerçekleştirdiği İzmir mitingi Batı'da da büyük ses getirdi. İngiliz BBC'nin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyasında Türkiye'nin batısında tekrar ortaya çıktı ve gürledi." diyerek öne çıkardığı haberinde dikkat çeken ifadeler kullanıldı.
MUHALEFETİN KALESİNDE GÜÇLÜ KATILIM
BBC'nin haberinde, İzmir'de büyük bir kalabalığın, güneşin altında saatlerce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediğinin altı çizilirken, muhalefetin kalesindeki mitinge güçlü bir katılım olduğuna da dikkat çekildi.
MUHALEFETİ ENDİŞELENDİRECEK PERFORMANS
Söz konusu analizde tarihi kalabalığa vurgu yapılarak "Destekçilerine güven verecek ve rakiplerini endişelendirebilecek hırçın bir performanstı." ifadelerine yer verildi.