İzole kabileye kola bırakan Amerikalı YouTuber tutuklandı

Hindistan polisi, ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Scottsdale'den gelen 24 yaşındaki YouTuber Mykhailo Viktorovych Polyakov'u, Kuzey Sentinel Adası'na izinsiz giriş yaptığı gerekçesiyle tutukladı. Polyakov, 31 Mart'ta adaya çıktıktan iki gün sonra, 2 Nisan'da Andaman ve Nikobar Adaları'nın başkenti Port Blair'de gözaltına alındı. Hint yasalarını ihlal ettiği suçlamasıyla hakkında dava açılan sanık, beş yıla kadar hapis ve para cezasıyla karşı karşıya.

DURUŞMASI 17 NİSAN'DA

Yerel mahkeme, Polyakov'u 14 gün süreyle yargı gözetimine aldı; bir sonraki duruşma 17 Nisan'da görülecek. Hint yetkililer, ABD Büyükelçiliği'ni durumdan haberdar ettiklerini bildirdi. Polis, YouTuber'ın eylemlerinin, dış temasa kapalı Sentinelese halkı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

BAŞARISIZ GİRİŞİM!

Polis raporlarına göre Polyakov, adaya GPS navigasyonuyla ulaştı ve karaya çıkmadan önce dürbünle çevreyi inceledi. Yaklaşık bir saat sahilde kalan YouTuber, kabile üyelerinin ilgisini çekmek için düdük çaldı, ancak yanıt alamadı. Ardından bir kola kutusu ve hindistancevizi bırakarak "hediye" sundu, kamerasıyla video çekti ve kum örnekleri toplayarak teknesine döndü.

YEREL BALIKÇILAR İHBAR ETTİ

Dönüşte yerel balıkçılar tarafından fark edilen Polyakov, yetkililere ihbar edildi ve kısa sürede yakalandı. Kıdemli Polis Memuru Hargobinder Singh Dhaliwal, "Sanık, deniz koşulları, gelgitler ve adaya erişim üzerine detaylı araştırma yaptı. Temas için günlerce özenle planlama yaptığı belirlendi" dedi. Soruşturma, Polyakov'un daha önce Ekim 2024'te şişme bir kayıkla ve Ocak 2025'te olmak üzere iki kez daha adaya ulaşmaya çalıştığını ortaya koydu.

TEPKİLER ÇOK SERT: HEM APTALCA HEM TEHLİKELİ

Yerli halkların haklarını savunan Survival International, Polyakov'un girişimini "pervasız ve aptalca" olarak nitelendirdi. Direktör Caroline Pearce, "Bu davranış, sadece onun hayatını değil, Sentinelese'nin sağlığını da tehlikeye attı. Dış dünyadan gelecek hastalıklar, bu izole topluluk için yıkıcı olabilir," dedi. Polis de, eylemin "kabilenin güvenlik ve refahını tehdit ettiğini" belirtti.

Uzmanlar, Polyakov'un macera tutkusunun ve Sentinelese'nin gizemine duyduğu merakın bu riskli yolculuğu tetiklediğini ifade etti. Ancak bu tür bireysel girişimler, hem yasal hem de etik açıdan ağır şekilde eleştiriliyor.

MİSYONERİ OKLARLA ÖLDÜRDÜLER

Geçmişte adaya izinsiz girenler ağır bedeller ödedi. 2018'de bir Amerikalı misyoner, kabile tarafından oklarla öldürüldü. 2006'da ise iki balıkçı aynı akıbete uğradı. Hint yetkilileri, kabileyle teması en aza indirmek için yalnızca nadir "hediye bırakma" ziyaretleri düzenliyor. Bu ziyaretlerde küçük ekipler, muz ve hindistancevizi bırakıp geri dönüyor. Ada çevresinde devriye gezen gemiler, yabancıların yaklaşmasını engelliyor.

ADAYA ÇIKMAK YASAK, KABİLE YASALARLA KORUNUYOR

Kuzey Sentinel Adası, Hindistan'ın Andaman ve Nikobar Adaları'nda, anakaranın yaklaşık 1.200 kilometre doğusunda bulunuyor. Yasalar, adaya 5 kilometre mesafeden fazla yaklaşmayı yasaklıyor. Sentinelese kabilesi, binlerce yıldır dış dünyadan izole yaşıyor; mızrak, ok ve yaylarla avlanarak geçiniyor. Sahillerine çıkanlara saldıran kabile, temastan kaçındığını defalarca gösterdi.

MODERN DÜNYADAN UZAK BİR HALK

Sentinelese kabilesinin nüfusu tam olarak bilinmiyor; tahminler, birkaç düzine ile birkaç yüz kişi arasında değişiyor. Modern dünyayla bağ kurmayı reddeden kabile, her türlü temas girişimine şiddetle yanıt veriyor. Hindistan hükümeti, 1956'dan beri adayı koruma altında tutarak, bu topluluğun yaşam tarzını ve sağlığını güvenceye almaya çalışıyor.