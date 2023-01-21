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Dünya

Jacinda Ardern'den boşalan koltuğa geçecek isim belli oldu

Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern'in görevinden ayrılacağını duyurmasının ardından başbakanlık koltuğuna Eğitim ve Polis Bakanı Chris Hipkins'in oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.

AA21 Ocak 2023 Cumartesi 00:47 - Güncelleme:
Jacinda Ardern'den boşalan koltuğa geçecek isim belli oldu
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Yeni Zelanda basınında yer alan haberlere göre, Ardern'in bırakacağını söylediği İşçi Partisi liderliği için tek aday Eğitim ve Polis Bakanı Hipkins.

İşçi Partisi yetkililerinden Duncan Webb, yaptığı açıklamada, (21 Ocak'ta) yerel saatle 13.00'te partide bir toplantı yapılacağını belirtti.

Webb toplantıda, Hipkins'in İşçi Partisi liderliğine aday gösterileceğini ifade etti.

Bu nedenle Hipkins'in, Ardern yerine İşçi Partisi liderliğine seçilerek başbakan olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

44 yaşındaki Hipkins, Kovid-19 ile Mücadele Bakanı olarak da görev yapmıştı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 19 Ocak'ta televizyonda yaptığı açıklamada, "6 zorlu yıldır" sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat'ta bırakacağını söylemişti.

42 yaşındaki Ardern, ülkede 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını ifade etmişti.

Ardern, Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde "dünyanın en genç kadın başbakanı" unvanını almıştı.

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