Dünya

Jackie Chan'i ağlatan Filistinli çocuk! ''Biz büyüyemeyiz''

Dünyaca ünlü Çinli oyuncu ve yönetmen Jackie Chan, katıldığı bir etkinlikte Gazze'ye dair izlediği bir filmin kendisini ağlattığını söyledi. Videoda Filistinli bir çocuk “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuna “Bizim buralarda çocuklar büyüyemez” cevabını veriyor.

2 Ocak 2026 Cuma 08:41
Dünyaca ünlü Çinli oyuncu ve yönetmen Jackie Chan, vizyona girecek olan filminin ön gösterimi için katıldığı bir etkinlikte işgalci İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım hakkında çarpıcı cümleler sarf etti.

Gazze'ye dair izlediği bir videodan etkilendiğini belirten Chan, bir çocuğa yöneltilen "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna verilen cevabın kendisini derinden sarstığını ifade etti.

Chan, çocuğun "Bizim buralarda çocuklar büyüyemez" sözlerini hatırlatarak, bu anın ardından gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

Chan, konuşmasında, "O an dayanamadım, ağladım. Gazze... Gazze'nin çocukları her gün bombalanıyor, görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Jackie Chan'ın Gazze'deki çocuklara dair duygularını paylaştığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

