Jackie Chan'i şoke eden karar! Taşınmazlarına el konuldu

star.com.tr 01 Eylül 2020 Salı 11:30 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 11:32

Qingliu Studio adlı bir haber kuruluşu, Hong Konglu aktör Jackie Chan ve ailesinin yaşadığı Pekin'deki iki mülkün, 71,9 milyon yuan (10,5 milyon ABD Doları) başlangıç fiyatı ile müzayedeyhe çıkarıldığını ileri sürdü.

Dairelerim Dongzhimen Inner Caddesi'nde, Pekin'in ikinci çevre yolu yakınındaki bir yerleşim bölgesinde yer aldığı belirtildi.

İddialara göre, Jackie Chan'in vergi kaçakçılığına bulaşma şüphesi söz konusu.

Bir oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senarist olan Jackie Chan, aksiyon filmlerindeki rolleriyle tanınıyor.

star.com.tr