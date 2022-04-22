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Dünya

Jae In ve Kim Jong-Un kişisel mektup alışverişinde bulundu

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un kişisel mektup alışverişinde bulundu.

IHA22 Nisan 2022 Cuma 10:07 - Güncelleme: 22 Nisan 2022 Cuma 10:07
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Kuzey Kore'nin ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemeleri nedeniyle Pyongyang-Seul arasındaki gerginlik artarken, bölgede olumlu bir gelişme de yaşandı. Görevi bırakmaya hazırlanan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un kişisel mektup alışverişinde bulundu.

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Kim'in Çarşamba günü Moon'dan kişisel bir mektup aldığı ve ertesi gün Moon'a yanıt verdiği belirtildi. Mektup alışverişinin liderlerin derin güveninin bir ifadesi olduğu belirtilen haberde, Moon ve Kim'in usanmadan çaba gösterilmesi halinde Kuzey Kore ve Güney Kore ilişkilerinin gelişeceği ve düzeleceği konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı. Haberde ayrıca Kim Jong Un'un, Moon Jae In'in görev süresinin son günlerine kadar ulusu için gösterdiği çabayı takdir ettiği de kaydedildi.

YENİ DEVLET BAŞKANINA MESAJ

Kuzey Kore bu yıl 12 füze denemesi gerçekleştirerek Kore Yarımadası'nda güvenlik kaygılarının artmasına neden olmuştu. Pyongyang'ın son ılımlı yaklaşımı, Güney Kore'nin yeni devlet başkanı seçilen ve 10 Mayıs'ta göreve başlamaya hazırlanan Yoon Suk Yeol yönetimine müzakere sinyali olarak yorumlandı.

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