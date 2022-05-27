James Jeffrey: Türkiye'nin yerini doldurabilecek hiçbir ülke yok

Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ile Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği "İstanbul Güvenlik Konferansı 2022" 25-26 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Bu yıl "Kim kazanacak? Diplomasi mi Caydırıcılık mı?" başlığıyla gerçekleşen etkinlikte, Ukrayna'daki savaş olmak üzere, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ve Türkiye'nin pozisyonu tartışılırken, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70. yılı da kutlandı.

Etkinliğe katılan ABD'nin eski Suriye Özel temsilcisi ve Ankara eski büyükelçisi James Jeffrey, gündeme dair Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu.

'OLAĞANÜSTÜ DİPLOMATİK OYUNCU'

ABD'nin Atina'yla askeri işbirliğini artırması ve Yunanistan'ın Türkiye'nin yerini doldurmaya çalışmasını yorumlayan Jeffrey, "Akdeniz'den Levant'a, Karadeniz'den Balkanlar'a kadar geniş bir Avrasya coğrafyasında Türkiye'nin jeostratejik yerini doldurabilecek hiçbir ülke yok. Türkiye satınalma gücü paritesine göre dünyanın 11. veya 12. büyük ekonomisi. NATO'da ikinci en büyük orduya sahip ve çok iyi savaşıyor, oldukça sofistike diplomatik ilişkilere sahip... Türkiye olağanüstü bir diplomatik oyuncu. Ukrayna'yı silahlandırmadan, diplomatik inisiyatiflere, bir uzlaşmacı çözüm bulmaya çalışmasından, Möntrö anlaşmasına ve hava sahasına kapatmaya kadar, Ukrayna çatışmasındaki rolü olağanüstü. Tüm bunlar çok cesur adımlar ve savaşın gidişatı üzerinde muazzam bir etkiye sahip. Dolayısıyla Türkiye'nin yeri doldurulamaz" dedi.