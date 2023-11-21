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Dünya

Jandarmanın operasyonunda, anti-tank roketatar ve mühimmatlar ele geçirildi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, jandarma ekiplerinin operasyonunda anti-tank roketatar, el bombası ve mühimmatlar ele geçirildiğini bildirdi.

AA21 Kasım 2023 Salı 14:35 - Güncelleme:
Jandarmanın operasyonunda, anti-tank roketatar ve mühimmatlar ele geçirildi
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Vali Usta, sosyal medya hesabından, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 6-19 Kasım'da gerçekleştirdiği çalışmaları paylaştı.

Usta, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, çalışmalarında anti-tank roketatar, el bombası, 4 ruhsatsız av tüfeği, 5 tabanca, 92 fişek, 11 tüp, 29 el feneri, 39 pil ve 2 şarj cihazı ele geçirdiği aktardı.

İl Emniyet Müdürlüğünce de 50 elektronik sigara, 58 kablosuz kulaklık ile 54 akıllı kol saatinin ele geçirildiğini kaydeden Usta, "Bingöl'ü kanun dışı kişi ve gruplara dar, sağduyulu vatandaşlarımıza ise huzurun ve ferahın şehri yapma çabamız kesintisiz devam edecek." ifadesini kullandı.

  • Bingöl Valisi
  • Jandarma operasyonu
  • Mühimmat ele geçirildi

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