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Dünya

Japonya: Abraham Lincoln uçak gemisi ABD'nin Hint-Pasifik taahhütlerinin göstergesi

Japonya, Pasifik'te faal Abraham Lincoln uçak gemisinin, 'ABD'nin Serbest ve Açık Hint-Pasifik taahhütlerini somutlaştırdığını' belirtti.

AA24 Nisan 2022 Pazar 08:16 - Güncelleme:
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Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda görevli Abraham Lincoln uçak gemisini ziyaret etti.

ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel eşliğinde uçak gemisini gezen Bakan Hayaşi, ortak basın toplantısı düzenledi.

Bunun anlamlı bir ziyaret olduğunu belirten Hayaşi, uçak gemisinin bölgedeki faaliyetlerinin "ABD'nin Serbest ve Açık Hint-Pasifik taahhütlerini somutlaştırdığını" söyledi.

ABD-Japonya ittifakının "bölge barışı ve istikrarının köşe taşı" olduğunu vurgulayan Hayaşi, iki ülkenin "caydırıcılık ve müdahale kapasitelerini" artıracağını bildirdi.

Büyükelçi Emanuel de "Bölgedeki saldırganların kötü bir ruhla, Japonya ile ABD'nin paylaştığı değerleri tehdit ettiğini" belirterek "Dost ve müttefiklerimizle daha önce hiç olmadığı gibi dayanışma gösteriyoruz" diye konuştu.

F-35 savaş uçaklarının kalkış ve iniş tatbikatlarını izleyen ikili, Abraham Lincoln komutan ve mürettebatıyla bir araya geldi.

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