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Dünya

Japon Bakan'dan Gazze mesajı: Ateşkesten istikrar umuyoruz

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa, İsrail-Hamas uzlaşısının istikrarlı uygulanmasını umduğunu belirtti.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 05:21 - Güncelleme:
Japon Bakan'dan Gazze mesajı: Ateşkesten istikrar umuyoruz
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Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşı kapsamında Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesine ilişkin, "İstikrarlı bir şekilde uygulanmasını ve çatışmalara ara verilmesi durumunun sürdürülmesini umuyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Kamikawa, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki insani durumun giderek kötüleştiğini ve bunun bölge geneline yayılması endişesi taşıdıklarını söyleyen Kamikawa, bölgenin şiddetten arındırılmasını ve istikrara kavuşmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Uzlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kamikawa, "Uzlaşının istikrarlı bir şekilde uygulanmasını, rehinelerin serbest bırakılmasını ve çatışmalara ara verilmesi durumunun devam etmesini umuyoruz." diye konuştu.

"Şu an öncelikle Gazze'de insani durumun iyileştirilmesi ve durumun hızla yatıştırılmasına yönelik diplomatik çabaların proaktif şekilde sürdürülmesi önemli." diyen Kamikawa, Japonya'nın, Orta Doğu'da "iki devletli çözümü" sürekli olarak desteklediğini ifade etti.

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