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Dünya

Japon denizcilik firmaları, Kızıldeniz'deki saldırılar sonrası rotalarını değiştiriyor

Japonya'da denizcilik firmaları, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den son dönem ticari gemilere yönelik artırdığı saldırılar sonrası rotalarını değiştiriyor.

AA25 Aralık 2023 Pazartesi 07:14 - Güncelleme:
Japon denizcilik firmaları, Kızıldeniz'deki saldırılar sonrası rotalarını değiştiriyor
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Yemen'deki Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak küresel ticaretin yüzde 12'sinin gerçekleştiği Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atıyor.

Japonya'da devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, "Nippon Yusen" ile "Mitsui OSK Lines" firmaları Avrupa çıkışlı ve varışlı nakliyat gemilerinin rotasını değiştirdi.

Rota değişikliğinin, "Husilerin, İsrail ile bağlantılı nakliyeleri hedef alabileceği ihtimaliyle" yapıldığı ve gemilerin Güney Afrika'daki Ümit Burnu'na yönlendirildiği aktarıldı.

Ulusal basında, Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) ve Ocean Network Express firmalarının da Husi saldırıları sebebiyle gemi nakliye rotalarını değiştirdiği bildirildi.

Yeni rotaların, teslimat gecikmeleri ve taşıma maliyetlerine yol açacak olması, küresel ekonomide "tedarik zinciri krizine" sebep olabileceği endişelerini artırıyor.

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