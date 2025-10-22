İSTANBUL 21°C / 16°C
Dünya

Japon Denizi'nde tansiyon yükseldi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden günler önce Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne birden çok kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı.

AA22 Ekim 2025 Çarşamba 09:20 - Güncelleme:
Japon Denizi'nde tansiyon yükseldi
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin güneyindeki Junghwa bölgesinden yerel saatle 08.10'da birden çok kısa menzilli balistik füze fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, füzelerin Japon Denizi yönünde yaklaşık 350 kilometre mesafe katettiği ifade edilirken, denize düşüp düşmediğine ilişkin detaylara yer verilmedi.

Seul'un ev sahipliğinde 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi öncesi ülkeyi ziyaret edecek ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un görüşmesi bekleniyor.

Güney Kore basınında, Kuzey Kore'nin, Trump'ın Güney Kore'yi ziyaretinden günler önce balistik füze fırlatmasına dikkati çekildi.

Pyongyang yönetimi, Japon Denizi yönüne 8 Mayıs'ta çok sayıda kısa menzilli balistik füze ve 22 Mayıs'ta seyir füzeleri fırlatmıştı.

Güney Kore, 19 Haziran'da Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e çok namlulu roketatarlarla 10'dan fazla füze fırlattığını açıklamıştı.

