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Dünya

Japon firmalardan Rusya kararı!

Japon firmalar, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'daki faaliyetlerini durduruyor, personelini geri çekiyor.

AA10 Mart 2022 Perşembe 07:02 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 07:02
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Farklı sektörlerdeki Japon şirketler, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar karşısında aldıklarını yeni kararlarını duyurdu.

Toyota Motor, "Japon hükümetinin tavsiyesi ve yerel sektörün durumuna bağlı olarak" 30 çalışan ve 20 aile üyesini Rusya'dan tahliye etme kararı aldı.

Kredi kartı şirketi JCB, Rusya içi faaliyetlerini askıya aldığını bildirdi.

Video oyun ve konsol üreticisi Nintendo, Rusya içinde çevrim içi mağazasını durdurduğunu açıkladı.

Telekom şirketi KDDI, Japonya'dan Rusya'ya görevli olarak gönderilen şirket personeli ve ailelerinin ülkeye geri döndüreceğini duyurdu.

Japon otomotiv üreticilerinden Nissan, Subaru, Mitsubishi'nin de benzer talimatları almaya hazırlandığı bildirildi.

Maden, inşaat ve ormancılık ekipmanları üreticisi Komatsu ile sigara üreticisi Japan Tobacco da personelini geri çekme kararı aldı.

Hava yolu şirketi Japan Airlines, geçen ay sonunda doğrudan Rusya uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Teikoku Databank verilerine göre Şubat 2022 itibarıyla 347 Japon firmanın Rusya'da aktif faaliyet gösterdiği biliniyor.

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