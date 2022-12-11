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Dünya

Japon iSpace şirketinin Ay görevi başladı

Japonya şirketi iSpace'in HAKUTO-R görevi çerçevesinde Ay'a göndermeyi hedeflediği M1 uzay aracı, SpaceX'e ait Falcon-9 roketi ile fırlatıldı.

IHA11 Aralık 2022 Pazar 11:59 - Güncelleme:
Japon iSpace şirketinin Ay görevi başladı
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Japonya merkezli iSpace şirketi tarafından HAKUTO-R görevi çerçevesinde Ay'a gönderilmesi hedeflenen M1 uzay aracı, SpaceX'e ait Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlatıldı. Uzay aracını taşıyan roket, Japonya saati ile 16.38'de Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden havalandı. Görev çerçevesinde 2 robotik gezici ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından geliştirilen 4 tekerlekli Rashid keşif aracını da Ay yüzeyine ulaştırması beklenen M1 uzay aracının kalkıştan yaklaşık 47 dakika sonra Falcon 9 roketinden ayrılarak Ay yolculuğuna başlayacağı bildirildi.

Dünya'dan yaklaşık 380 bin kilometre uzakta olan Ay'a doğru yol alacak olan uzay aracının gelecek yıl nisan ayının sonunda Ay yüzeyine inmesi bekleniyor.

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