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Dünya

Japon milyarder Maezawa ile asistanı uzaya gönderildi

Japon milyarder Yusaku Maezawa ve asistanı Yozo Hirani, Rus uzay aracı Soyuz MS-20 ile uzay gezisine çıktı.

AA8 Aralık 2021 Çarşamba 11:39 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 11:39
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Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nde TSİ 10.38'de gerçekleşen fırlatma töreni, Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'un resmi sitesinde canlı yayınlandı.

Rus kozmonot Aleksandr Misurkin başkanlığında Soyuz MS-20 ile uzay yolculuğuna çıkan Japon milyarder Maezawa ile asistanı Hirano'nun yaklaşık 6 saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaşması bekleniyor.

Böylece UUİ, 2009'dan bu yana ilk turistlerini ağırlayacak.

Moskova'daki Yuri Gagarin Kosmonot Hazırlama Merkezi'nde yaklaşık 6 ay eğitim gören Japon milyarder Maezawa ile asistanı, UUİ'de 12 gün kalacak. 20 Aralık'ta da Dünya'ya dönecek.

  • Yusaku Maezawa
  • Japon milyarder
  • Soyuz MS-20

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