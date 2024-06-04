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Dünya

Japon otomobil firmaları ''hileli test'' yaptıklarını itiraf etti!

Japonya hükümeti, araç üretim sertifikasyonu için 'hileli güvenlik testi' sunmakla suçlanan otomobil firmalarının, yaptıklarını itiraf ettiklerini bildirdi.

AA4 Haziran 2024 Salı 09:10 - Güncelleme:
Japon otomobil firmaları ''hileli test'' yaptıklarını itiraf etti!
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Araç üretim sürecinde sertifikasyon için "hileli güvenlik testi" yaptıkları iddiasıyla Toyota, Mazda, Yamaha, Honda ve Suzuki'nin aleyhine açılan hükümet soruşturması gündemdeki yerini koruyor.

Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT) sertifikasyon amacıyla "hileli güvenlik testi" sunmakla suçlanan otomobil firmalarının söz konusu yolsuzlukları kabul ettiklerini bildirdi.

Bakanlık, Japon firmalardan, soruşturmada adı geçen modellerini kapsayan sevkiyatları durdurması ve söz konusu modellerin, ulusal güvenlik standartlarını karşıladığının doğrulanmasını istedi.

MLIT yetkilileri, yerinde denetim yapmak üzere Japon firmaların üretim tesislerine sevk edildi.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Saito Tetsuo, yaptığı açıklamada, güvenlik testi yolsuzluklarının "son derece üzücü" olduğunu bildirdi.

Bakan Saito, soruşturma kapsamında etkilenen modellerin, halihazırda düşük üretim hacimleri nedeniyle Japon ekonomisi üzerinde sınırlı etki oluşturacağını tahmin ettiklerini belirtti.

- "TOYOTA OLARAK ÖZÜR DİLİYORUZ"

Toyota Motor, açıklamasında, firmanın toplamda 7 modeli kapsayan araçlarının "MLIT onaylı olmayan yöntemlerle sertifikasyondan geçirildiğini" duyurdu.

Fielder, Axio ve Yaris Cross modellerinin üretiminin halen sürdüğü, diğer 4 modelin ise üretiminin daha önce durdurulduğu ifade etti.

Toyota Başkanı Toyoda Akio, düzenlediği basın toplantısında, bakanlık talimatlarına uyacaklarını bildirerek, "Toyota olarak özür diliyoruz. Doğru sertifikasyon sürecini takip etmeden seri üretim yapıp otomobil sattık." dedi.

Yolsuzluğun "sistemin temellerine" etkisine değinen Toyoda, "Bu gibi eylemler sertifikasyon sisteminin temellerini baltalıyor. Bir otomobil üreticisi olarak bunların asla gerçekleşmemesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

- HONDA'NIN 4,3 MİLYON, TOYOTA'NIN 1,7 MİLYON ARACINI KAPSIYOR

Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre Japon firmalar soruşturmada adı geçen modellerin sevkiyatlarını durdurdu.

Resmi Kyodo ajansına göre test sonuçlarına ilişkin sertifikasyon sorunundan Honda'nın 4,3 milyon, Toyota'nın 1,7 milyon, Mazda'nın 150 bin, Suzuki'nin 26 bin, Yamaha'nın 7 bin aracı etkilendi.

Toyota'nın testlerde "yanlış veriler sunarak motor üretiminde hile yaptığı", Mazda'nın ise "motor kontrol yazılımını kasıtlı olarak yeniden yazdığı" kaydediliyor.

Suzuki, Honda ve Yamaha'nın ise söz konusu yolsuzlukların yanı sıra sahte test sonuçları raporladığı bildiriliyor.

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