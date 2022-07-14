Japon prenses Kovid-19 virüsüne yakalandı

Korona virüs vakalarında son günlerde yaşanan artışla gündeme gelen Japonya'da salgın bu kez hanedanı vurdu. Japonya İmparatorluk Sarayı Ajansı'ndan yapılan açıklamada, imparatorluk ailesinin yaşayan en yaşlı üyesi 99 yaşındaki Prenses Yuriko'ya Covid-19 bulaştığı açıklandı. Merhum Prens Mikasa'nın 99 yaşındaki eşi Yuriko'nun geçtiğimiz Cumartesi günü 37 derece üzeri ateş belirtisi gösterdiği, ancak ertesi gün belirtinin ortadan kaybolduğu öğrenilirken, Pazartesi günü yeniden ateşi yükseldiği, Salı günü Tokyo'daki Uluslararası St. Luke's Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi. Dün Covid-19 testi pozitif çıkan Prenses Yuriko'nun sağlık durumunun an itibariyle iyi olduğu açıklandı. Prenses Yuriko'nun son zamanlarda diğer hanedan üyeleriyle yakın temasının olmadığı vurgulandı.

JAPON HANEDANINDA İKİNCİ VAKA

Japonya hanedanında ilk Covid-19 vakası geçtiğimiz Şubat ayında bildirilmiş, Eski Japonya İmparatoru Akihito'nun kuzeni merhum Prens Tomohito'nun küçük kızı Prenses Yoko'nun Covid-19'a yakalandığı açıklanmıştı. 38 yaşındaki prensesin boğaz ağrısından şikayetçi olması üzerine teste tabi tutulduğu belirtilirken, Yoko'nun İmparatorluk Sarayı içindeki bir hastaneye yatırıldığı ifade edilmişti.

YENİ DALGA ENDİŞESİ

Covid-19 salgınında yeni dalga endişesi yaşanan Japonya'da vaka sayılarında son günlerde artış gözlenmiş, dün doğrulanan 94 bin 493 yeni vaka, ülke geneli vakalar toplamını 9 milyon 917 bin 935'e taşımıştı. Son 24 saatte 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının da 31 bin 514'e yükseldiği bildirilmişti.