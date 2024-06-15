Japonlar, TCG Kınalıada fırsatını kaçırmadı

Japonya'ya 1890'da giden ancak dönüş yolunda batan Ertuğrul Fırkateyni'nin anısına Türkiye'den nisan ayında yola çıkan TCG Kınalıada, 20 ülke ve 24 limanı kapsayan seferinde Uzak Doğu'daki menziline ulaştı.

134 yıl sonra Ertuğrul'un rotasını izleyen askeri gemi, Japonya'daki ilk durağı Kuşimoto'yu 8-11 Haziran'da ziyaret etti. Kuşimoto'nun Kaşino sahilinde bulunan Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı'ndaki resmi tören sonrası gemi, başkent Tokyo'ya 12 Haziran'da ulaştı.

Başkentin Koto bölgesindeki Tokyo Uluslararası Kruvaziyer Terminali rıhtımında Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) subaylarınca törenle karşılanan askeri gemide 13 Haziran'da resepsiyon verildi.

Terminal rıhtımında demirli gemi, 14-15 Haziran'da başkentte halkın ziyaretine açıldı. Küçük gruplar halinde rıhtıma alınan gencinden yaşlısına çok sayıda Japon, iskeleye tırmanıp TCG Kınalıada'nın güvertesine çıktı.

Askeri mürettebatın nazik rehberliğinde güverte dahil geminin bazı kısımları gezdirilen Japonlar, Türk savunma sanayisinin modern ürünlerini gözlemleme fırsatı buldu ve gemiye ilişkin teknik konular hakkında bilgi aldı.

Güverteye asılı Türk ve Japon bayrakları ve "TCG Kınalıada" ile "Mavi Vatana Adanmışlar" amblemlerinin altında fotoğraf çektiren Japonlar, Gemi Komutanı Deniz Yarbay Serkan Doğan ile yüz yüze görüşme imkanı buldu.

- ERTUĞRUL, "100 YILLIK BİR HİKAYE"

Halkın ziyaretine açılan TCG Kınalıada korvetine akın eden Japonlar, duygu ve düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı.

Emekli Satou Naruhito, Tokyo'da daha önce Türk askeri gemisini gezme ve fotoğraf çekme fırsatı bulamadıklarını belirterek, "müthiş" diye nitelediği ziyaret için emeği geçenlere teşekkür etti.

Soyadını "Fukazawa" olarak veren ve "silah güvenliği" alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Japon ziyaretçi de gezme fırsatı bulduğu TCG Kınalıada için "etkileyici" ifadesini kullandı.

Daha önce başka bir limanda Türk gemisini gezme imkanı yakaladığını kaydeden Fukazawa, "Japon-Türk dostluğu oldukça önemli, umarım genç nesil bunu sürdürür." dedi.

İmparator Meiji döneminde yaşanan Ertuğrul Fırkateyni kazasının, Türk-Japon ilişkilerinin tarihindeki önemini bildiğini kaydeden Fukazawa, "100 yıllık bir hikaye ve oldukça önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

İran-Irak Savaşı esnasında mahsur kalan Japonların, Tahran'dan tahliyesi için dönemin Türk hükümetinin uçak gönderdiğini anımsatan Fukazawa, Türkiye'yi "her zaman yardımcı ülke" olarak nitelendirdi.

- "SAVUNMA ALANINDA BU TÜR ETKİLEŞİMLER ÇOK İYİ"

Japon genç Tarao da Türk savaş gemilerinin Japonya'ya nadiren geldiğini belirterek, TCG Kınalıada'nın halka açılması fırsatını kullandığını ve gezmeye geldiğini söyledi.

Tarao, "Türkiye'nin küresel nüfuzu göz önüne alındığında savunma alanında bu tür etkileşimlerin çok iyi olduğunu düşüyorum, daha da fazlasını görmek isterim." ifadesini kullandı.

Başta "Baykar Teknoloji" dahil Türk savunma sanayisi firmalarına yönelik gelişmeleri takip ettiğini anlatan Tarao, Japonya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

- "DEĞERLİ BİR DENEYİM"

Ziyaretçilerden Iwatsuki Kazumitsu, TCG Kınalıada'nın halkın ziyaretine açılmasından memnun kaldığını belirterek, Türk donanma mürettebatının nazik rehberliğinden dolayı şükranlarını sundu.

"Böyle bir gemiye binmek, pek sık rastlanan bir durum değil dolayısıyla değerli bir deneyimdi." diyen Iwatsuki, iki ülke arasındaki "dostluğun sonraki 100 yılda da sürdürülmesi" temennisini dile getirdi.

"ERTUĞRUL FIRKATEYNİ'NİN TARİHİ HİKAYESİNİ ÇOĞU BİLİYOR"

Gemi Komutanı Deniz Yarbay Serkan Doğan, sefer boyunca 12. liman ziyareti olan Tokyo'da korvet güvertesinde perşembe akşamı Japonya Prensesi Akiko'nun konuk olduğu geniş katılımlı resepsiyon verildiğini söyledi.

Askeri geminin Tokyo'da iki gün boyunca halkın ziyaretine açıldığını kaydeden Doğan, geminin, açık güverteler ve köprü üstü bölgelerinin, mürettebatın mihmandarlığı ve tanıtıcı bilgi paylaşımı eşliğinde Japon halkına gezdirildiğini dile getirdi.

TCG Kınalıada'yı gezen "Japonların heyecanını" fark ettiğini belirten Doğan, "Ertuğrul Fırkateyni'nin tarihi hikayesini çoğu (Japon) biliyor. Bunu, bir Türk gemisiyle somutlaştırmak için bizzat geldiklerine şahit oldum." diye konuştu.

Doğan, "Gemimize olan teveccühü ve sevgisinin yüksek seviyede olduğu izlenimi edindim. Japonların yoğun ilgisini görebiliyoruz. Özellikle bayrak dahil Türkiye'ye ilişkin objelerin fotoğraflarını çekiyorlar, gemiyi tanımaya çalışıyorlar, meraklılar." dedi.

Kuşimoto ve Tokyo dahil Japonya ziyaretlerine yönelik bilgi veren Doğan, "Ertuğrul Fırkateyni, şehitlerimizin bize ne kadar kıymetli bir emanet bıraktıklarını çok yakinen takip etmiş ve anlamış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

"KONGO GEMİSİNİN GÜVERTESİNİN BİR BÖLÜMÜ KURE DONANMA ÜSSÜ BÖLGESİNDE"

Korvetin, Japonya'dan ayrılmadan önce gelecek hafta güneybatıdaki Hiroşima kentine uğrayacağını kaydeden Doğan, Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) Kure Donanma Üssü'ne intikal edeceklerini söyledi.

Ertuğrul Fırkateyni kazasından kurtulan Osmanlı subaylarını, dönemin Japon İmparatoru'nun emriyle, Hiei ve Kongo isimli iki geminin İstanbul'a taşıdığını anımsatan Doğan, şunları kaydetti:

"Kongo gemisi hizmet dışına alındıktan sonra güvertesinin bir bölümünün Kure Donanma Üssü bölgesinde olduğunu öğrendim. Hiroşima ziyaretinde öncelikle personelimle beraber bu anlamlı objeyi ziyaret etmek için sabırsızlanıyorum."

- "JAPONLARIN GÖZÜNDE GÖRSEL VE SOMUT BİR ETKİ"

Japonya'da 19 yıldır ikamet eden Adanalı Burak Bilsel, güverteye çıkmanın heyecanını yaşadığını ve Türkiye'ye ait askeri unsurları Japonya'da görmenin "gurur verici" olduğunu söyledi.

Askeri geminin Tokyo'ya gelmesinin "Japonların gözünde görsel ve somut bir etki" bırakacağına inandığını kaydeden Bilsel, Türkiye'nin bu alanda tanıtıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bilsel, "Son zamanlarda Türkiye'nin başlattığı savunma konseptleri kapsamında Japonya ile ilişkilerimizi artırabiliriz. Şu an zaten dünya biraz diken üstünde. Japonya gibi ülkelerle ilişkilerimizi ileri düzeye taşıyabiliriz." dedi.

Korvet, Japonya'dan ayrılmadan önce 19-21 Haziran'da güneybatıdaki Hiroşima'yı ziyaret ederek, kentteki Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) Kure Donanma Üssü'ne uğrayacak.