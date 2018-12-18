Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez uçak gemisi edinecek

Japonya İkinci Dünya Savaşı'nın ardından artan Çin tehditlerine karşın, uçak gemisi edinmek için bütçe planlaması yaptı.

Alınacak gemiler için ödemelere, Tokyo'nun önümüzdeki 5 yıl için savunmaya ayırdığı 242 milyar dolarlık bütçede yer verildi. Bütçede uçak gemilerinin yanı sıra 100'den fazla F-35 uçağının temini de yer aldı.

Salı günü (bugün) onaylanan rekor bütçede, 2024 yılına kadar gelişmiş ekipmanlar ve savaş jetlerinin konuşlandırılacağı 2 uçak gemisi var.

Japonya'nın gemileri sıfırdan inşa etme ya da satın alma gibi bir planı yok. Bunun yerine Japon donanmasındaki en büyük gemi olan bir çift İzumo sınıfı helikopter gemisi uçaklarında kalkış-iniş yapacağı şekilde modernize edilecek.

İZUMO SINIFI DESTROYER

Japonya'nın en büyük savaş gemisi olan İzumo sınıfı destroyerler, Mart 2015'te Japon Denizcilik ve Öz Savunma Kuvveti'nde (JMSDF) göreve başladı.

Hyuga sınıfı destroyerlerin yerini alan İzumolar 248 metre uzunluk ve 33,5 metre genişliğe sahip. Boş iken 19,5 ton, tam dolu haldeyken 27 bin ton ağırlığa sahip.

İzumolar 970 mürettebatın yanı sıra 9 helikopter de taşıyabiliyor. Roll-on ve roll-off rampası (denizcilikte bir yükleme-boşaltma sistemi) sayesinde 50 kadar araç alabiliyor.