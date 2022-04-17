İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2022 Pazar / 16 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6352
  • EURO
    15,8372
  • ALTIN
    929.177
  • BIST100
    2494.37
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri geçen mali yılda en çok Çin unsurlarıyla angajmana girdi
Dünya

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri geçen mali yılda en çok Çin unsurlarıyla angajmana girdi

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) uçakları, geçen mali yılda yabancı unsurlarla 1000'den fazla angajmana girdi.

AA17 Nisan 2022 Pazar 07:22 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 07:23
ABONE OL

Japonya Savunma Bakanlığı, ASDF uçaklarının Mart 2022'de sona eren 2021 mali yılındaki angajman verilerini duyurdu

Buna göre Mart 2021-22 döneminde ASDF uçakları, 722'si Çin'e ait olmak üzere yabancı devlet unsurlarıyla 1004 kez angajmana girdi.

Rus unsurlarıyla ise 266 kez angajmana girildi.

Çin'e ait unsurları arasında en çok keşif uçaklarının yer almasının "istihbarat toplama çabalarının kanıtı" olabileceği vurgusu yapıldı.

Son verilerle 2016'daki 1168 angajman sonrası Japonya'da bu konuda tarihin en yüksek ikinci seviyesi görüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.