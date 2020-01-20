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Dünya

Japonya Başbakanı Abe, uzay savunma birimi kuracağını duyurdu

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülkesinin rakipleri karşısında kendisini potansiyel tehditlerden korumak için 'uzay savunma birimi' oluşturacağını duyurdu.

IHA20.01.2020  14:03 - Güncelleme: 20.01.2020  14:03

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülkesinin füze ve savunma teknolojileri geliştiren rakipleri karşısında kendisini potansiyel tehditlerden korumak için bir "uzay savunma birimi" oluşturacağını ifade etti. Yeni meclis döneminin açılışında konuşan Abe, yeni birimin ABD ile iş birliği içinde çalışacağını belirtti. Nisan ayında Japonya’nın Öz Savunma Kuvvetleri’nin (SDF) bir parçası olarak çalışmaya başlayacak birimin, ülkeyi siber tehditlerden korumak için görev yapacağını kaydeden Abe, Japonya’nın uydularına yönelik olası dış müdahalelere karşı kendisini savunması gerektiğine de vurgu yaptı.

SAVUNMA HARCAMALARINI ARTTIRIYOR

Japon kamuoyunda savunma harcamalarını artırmakla eleştirilen Abe hükümetinin, geçtiğimiz Aralık ayında uzayla ilgili projelerde kullanmak üzere yaklaşık 460 milyon dolarlık bir bütçeyi onayladığı biliniyor. Artan savunma harcamalarına neden olarak ise Çin ve Rusya’nın bölgede artan askeri faaliyetleri gerekçe gösteriliyor.

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