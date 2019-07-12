25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6841
  • 6,4063
  • 257.572
  • 99464.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Japonya Başbakanı Abe'den cüzzam hastalarının yakınlarına özür

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, aile bağlarını zedeleyen ve uzun süreli ön yargıya yol açan tecrit politikasına maruz bırakılan cüzzam hastalarının yakınlarından hükümet olarak özür dilediklerini belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kyodo ajansının haberine göre Başbakan Abe açıklamasında, yalnızca eski cüzzam hastalarına değil aynı zamanda onların aile üyelerine karşı da şiddetli ön yargı ve ayrımcılık yapıldığının "zor bir gerçek" olduğunu belirtti.

Abe, "Hükümet, cüzzam hastalarının ve ailelerinin maruz kaldıkları acıları ve sıkıntıları derinlemesine ele alıyor ve içtenlikle özür diliyor." ifadesini kullandı.

CÜZZAM HASTALARININ YAKINLARINA TAZMİNAT ÖDENMESİ KARARI

Kumamoto Bölge Mahkemesi, geçen ay, 1996'a kadar önlenemeyen tecrit politikasının, hastaların ve akrabalarının haklarını ihlal ettiğine hükmederek hükümetin davacılara 370 milyon yen (yaklaşık 19,5 milyon lira) tazminat ödemesine hükmetmişti.

Japonya'da 561 davacının her biri, eğitim, iş ve özel hayatta ayrımcılık ve zorbalık nedeniyle maddi ve manevi 5,5 milyon yen (yaklaşık 300 bin lira) tazminat talep ediyordu.

Mahkeme, ülke genelinde eski cüzzam hastalarının aile üyesi 561 davacıdan 541'inin her birine 330 bin yen ile 1,43 milyon yen arasında tazminat ödenmesine karar vermişti.

Hakim Kotaro Endo, Japonya parlamentosunun ihmali nedeniyle cüzzam hastalarının ve ailelerinin yaşamlarının büyük zarar gördüğünü belirtmişti.

Abe, salı günü yaptığı açıklamada da hükümetin, Kumamoto Bölge Mahkemesinin geçen ay 541 davacıya tazminat ödenmesi yönünde verdiği kararı temyize götürmeyeceğini ifade etmişti.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Takumi Nemoto, hükümetin yakın zamanda eski mağdurların yakınları için tazminat ödemelerine başlayacağını söylemişti.

Japonya'da 12 binden fazla cüzzam hastası ülke genelindeki 14 tecrit merkezinde tutulmuştu. Bugün hala bin 500 kadarının bu merkezlerde kaldığı ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı´ndan 15 Temmuz şehitleri için kısa film

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kanıt fotoğraflar ortaya çıktı

Kanıt fotoğraflar ortaya çıktı

Ekonomiye cari fazla dopingi

Ekonomiye cari fazla dopingi

Emre’de menajer bilmecesi

Emre’de menajer bilmecesi

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 100 bin liraya kadar hibe verilecek

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 100 bin liraya kadar hibe verilecek

Washington Post editörlerine 'PKK' mektubu

Washington Post editörlerine 'PKK' mektubu

Maketten ev satışıyla büyük vurgun

Maketten ev satışıyla büyük vurgun
 

POPÜLER HABERLER

Yine bir taksici olayı! Kadın turisti darp etti

Yine bir taksici olayı! Kadın turisti darp etti

İşte Temmuz zammı ile emeklinin yeni maaşı: 430 TL...

İşte Temmuz zammı ile emeklinin yeni maaşı: 430 TL...

Rus savunma hattının göz bebeği: Pantsir

Rus savunma hattının göz bebeği: Pantsir

Çalışan anneye iyi haber: 1.015 liraya çıkarıldı

Çalışan anneye iyi haber: 1.015 liraya çıkarıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA