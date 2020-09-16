Japonya Başbakanı Suga: Halk yeni kabineden salgın kontrolü ve ekonominin inşasını bekliyor

AA 16 Eylül 2020 Çarşamba 19:10 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 19:10

Suga, göreve geldikten sonra düzenlediği ilk basın toplantısında, Japonya'nın iç ve dış politikası, ekonomisi ve Kovid-19 salgınına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Suga Yoşihide, önceki Başbakan Abe Şinzo'nun sağlık gerekçelerini öne sürerek dönem ortasında görevinden ayrıldığını anımsatarak, siyasette boşluğa tahammül edilemeyeceğini kaydetti.

Salgın döneminde sosyoekonomik duruma dikkati çeken Başbakan Suga, "Halkın sağlığına yeniden kavuşabilmesi için Abe politikalarını sürdürmeyi kendime vazife biliyorum." dedi.

Suga, "İlk önceliğimiz virüse karşı keskin önlemler. Virüsün Batılı ülkelerdeki gibi yayılmasını önleyeceğiz. Gelecek yılın ilk yarısında tüm vatandaşlara ulaşabilecek aşı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yeniden güçlü ekonomiye dönülmesi için gayret edileceğini belirten Suga Yoşihide, parasal genişleme, finansal yatırım ve büyüme stratejilerini önceleyen politikaları sürdüreceğini söyledi.

Dış politikada Japonya-ABD ittifakı temelinde hareket edileceğini vurgulayan Suga, "Özgür ve serbest İndo-Pasifik vizyonuyla Çin ve Rusya dahil komşu ülkelerle istikrarlı ilişkiler geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore ile çözülmeyi bekleyen "alıkonulmuşlar" sorununda kararlılık sergileyeceğini kaydeden Başbakan Suga, serbestleşmenin sürdürülerek "bürokratik bölgeciliğin" sona erdirileceğini dile getirdi.

Suga, erken seçim iddialarına ilişkin ise "Halk yeni kabineden salgın kontrolü ve ekonominin inşasını bekliyor. Her halükarda seçim 1 yıl içinde. Zaman darlığını da göz önüne alarak düşünmek isterim." şeklinde konuştu.

- YENİ KABİNE DUYURULDU

Toplantı öncesinde Kabine Baş Sekreterliği ve Hükümet Sözcülüğü görevine atanan eski Sağlık Bakanı Kato Katsunobu, yeni kabineyi açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Aso Taro ile Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu dahil 8 bakan koltuğunu korudu.

Kato'dan boşalan Sağlık Bakanlığına Tomura Norihisa atanırken, eski Savunma Bakanı Kono Taro ise İdari Reformlardan Sorumlu Kabine Üyeliğine getirildi.

Kono'dan boşalan koltuğa da önceki başbakan Abe'nin erkek kardeşi ve eski Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Yardımcılarından Kişi Nobuo atandı.

Kovid-19 tedbirlerinden sorumlu kabine üyesi Nişimura Yasutoşi ile 50 yaş altında tek üye Çevre Bakanı Koizumi Şinciro'nun koltuğunu koruması da dikkati çekti.

Yeni Adalet Bakanı Kamikawa Yoko olurken, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Bakanı Hiroşige Seko da görevde kaldı.

Ortalama yaşı 60 olan yeni kabinenin 4'te 3'ü önceki hükümetlerde çeşitli görevler üstlenmişti.